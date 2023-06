Sedm ze sedmi, Florida si pomohla rutinou a dramatizuje finále. Gudas se mstil

Nabízí se klišé, že Panthers utekli hrobníkovi z lopaty. Ale ten ještě stále čeká na slunné Floridě a může na ni svého soupeře nabrat ve čtvrtém utkání. Pak by totiž Vegas vedlo už 3:1 na zápasy a čekal je domácí mečbol.

Teď ale mohou hokejisté Floridy na pár hodin vydechnout. Důležitý první krok zvládli a poprvé v klubové historii vyhráli zápas ve finále Stanley Cupu.

Panthers se to povedlo až na sedmý pokus. V roce 1996 čtyřikrát neuspěli proti Coloradu, padli také dvakrát ve Vegas.

„V útoku si hodně věříme. Celou sezonu jsme patřili ke špičce ligy při hře pět na pět. To, že hrajeme finále Stanley Cupu, neznamená, že toho musíme hodně změnit. Rozhodně jsme ale museli pár věcí vyladit, abychom byli úspěšnější než ve Vegas, což se nám povedlo,“ hledal příčinu prvního vítězství Tkachuk.

Právě on dal Floridě ve třetím finále šanci. Při hře bez gólmana, lehce přes dvě minuty do konce utkání dorazil na brankovišti do sítě volný kotouč a poslal zápas do prodloužení.

A v něm v letošním play off Florida exceluje. Dvakrát v nastaveném čase přemohla Boston, Toronto i Carolinu. A teď poprvé také Vegas, uspěla tak i na sedmý pokus.

„Jsme jako kočky, máme několik životů. Dokázali jsme, jak skvělý tým máme. Nikdo z nás nic nevzdává,“ říkal šťastně Carter Verhaeghe, který v prodloužení rozhodl.

Právě on spolu s Tkachukem patří k neodmyslitelným oporám Floridy. Tkachuk vede produktivitu celého play off, Verhaeghe je v tabulce desátý.

„Góly má zkrátka v sobě. Má skvělou střelu, takže kdykoliv vystřelí, ať už odkudkoliv, je to nebezpečné. Mít takového hráče v prodloužení na ledě je paráda. Klidně mu přenechám puk vždycky,“ chválil Verhaegheho kapitán Floridy Aleksander Barkov.

Právě finský centr ve finále ještě nebodoval, hlavu si z toho však nedělá. Vše podřizuje týmovému úspěchu, který je blíže než kdy předtím.

„Na Floridě hraju už dlouho a tohle je nejlepší období v mém životě. Bojuju o něco, o čem jsem odjakživa snil. Jsem opravdu hrdý, že můžu být jedním z Panthers,“ hlásí.

A play off žije také český obránce Radko Gudas, nad jehož startem ve třetím zápase série visel otazník. Předchozí duel ve Vegas totiž po ostrém nárazu od Ivana Barbaševa kvůli riziku otřesu mozku nedohrál. Následující den netrénoval. Přesto nakonec naskočil.

Reilly Smith (vlevo) z Vegas se snaží udržet puk před Radko Gudasem z Floridy.

Odehrál přes osmnáct minut, zblokoval jednu ránu, připsal si také dva hity. Jeden z nich právě na ruského útočníka Barbaševa, který ho o tři dny dříve poslal k ledu. Po krátké roztržce mířili oba na trestnou lavici.

Ze střídačky pak Gudas sledoval, jak Verhaeghe v prodloužení překonal Adina Hilla a získal týmu první vítězství v sérii.

„Vyhrát v prodloužení před domácími fanoušky... Dává nám to určité momentum,“ přiznal Verhaeghe.

„Je to 2:1 na zápasy. Do tohoto utkání jsme šli s tím, že ho vyhrajeme. To se nám podařilo. A se stejným přístupem vkročíme i do zápasu číslo čtyři,“ velí Tkachuk.

Ten je na programu ze soboty na neděli ve 2:00 SEČ. Vegas hraje o mečbol, Florida o vyrovnání série před přesunem na led soupeře.