V dětství, v NHL, v nelehké době. Hokejoví Martinové jsou všude spolu

dnes 0:00

Doma už je měsíc, ale většinou se nudil. „Snažil jsem se nějak udržovat, běhal jsem třeba do kopců. Hrál jsem na počítači nebo PlayStationu. Prostě jsem zabíjel čas,“ líčí Martin Kaut. „Teď už je to jinak.“ Před pár dny to změnil Martin Nečas. Příběhy dvou hokejových kamarádů se podobají a prolínají. A platí to i v době koronaviru.