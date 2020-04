Raději to odpískejte. Někteří hráči NHL jsou proti dohrání sezony

Je však otázkou, jaký postoj by mezi hokejisty převážil. Ovšem navzdory enormní snaze NHL najít za každou cenu cestu k dohrání sezony, pochybností o těchto plánech se vynořuje čím dál víc.

„Myslím si, že se sezona nedokončí. Nedovedu si představit, že všechny týmy budou sezonu dohrávat po tříměsíční pauze,“ řekl například před pár dny Jakub Voráček z Philadelphie. „V Americe chtějí, ale těžko říct, jestli se to dá udělat,“ připustil pochybnosti i Tomáš Hertl ze San Jose.



Aktuálně nejprobíranější variantou je, že se základní část NHL dohraje ve čtyřech vybraných arénách a bez diváků, aby se tak předešlo šíření koronaviru. To by znamenalo i několikaměsíční izolaci pro hráče, kteří by v následném play off došli nejdál.

Ne všichni hokejisté jsou však s nápadem zajedno. Kanadský útočník Philip Danault považuje tento plán za nesmyslný. „Někteří hráči by se museli od svých rodin odtrhnout i na tři nebo čtyři měsíce. To je podle mě už trochu moc,“ nesouhlasil forvard Montrealu v rozhovoru pro TSN. „Pokud by o tom mělo rozhodnout hlasování hráčů, nejsem si jistý, jestli by to prošlo. Protože v tomhle názoru určitě nejsem jediný.“

Danaultův spoluhráč Brendan Gallagher souhlasí. „Pokud letní zápasy ovlivní naši připravenost na další sezonu, raději bychom měli zůstat jen u tréninků.“ Zároveň však dodává: „Pokud bychom měli šanci na play off, asi bych mluvil jinak.“ Naděje Canadiens na postup do vyřazovacích bojů je totiž s desetibodovou ztrátou a 11 zápasů před koncem nízká, stejně jako motivace naskočit v létě do zbytečných zápasů.

Hvězdný bek Drew Doughty z Los Angeles je totožným příkladem. „Vyhrát v takové sezoně Stanley Cup by prostě nebylo ono,“ tvrdí dvojnásobný šampión NHL a majitel dvou zlatých olympijských medailí. Také on však na rovinu uznal, že nebýt jeho Kings na Západě předposlední, zastával by nejspíš opačný názor.

Vidina play off je ztracená také pro výše citovaného Hertla. Naopak Voráček má pochybnosti i přesto, že jeho Flyers jsou ve Východní konferenci mezi nejlepšími.

Mnoho hokejistů však podporuje stejnou myšlenku jako NHL, tedy že by se sezona měla dohrát za každou cenu. Třeba podle Maxe Paciorettyho z Vegas by k tomu mohlo dojít „klidně na Antarktidě“.

Přestože se liga nakonec rozhodla pro osvědčenější potenciální destinace, vzhledem k nynější situaci není stále jasné, jak reálný je plán finiše na čtyřech stadionech. Aktuální karanténa hráčů byla měla být podle zámořských zdrojů prodloužena do poloviny května, takže je návrat na led zatím stále v nedohlednu.

Jak ale pro TSN uvedl jeden z hráčů pod příslibem anonymity, „liga se musí dohrát. Jinak přijdeme o spoustu peněz. Některým se možná nelíbí, že budou muset zůstat dlouho bez rodin, ale ztráta miliardy dolarů by nás mrzela ještě hodně dlouho.“