Pozitivní testy na koronavirus nemusí restart zhatit, zní z NHL

Vedení NHL doufá, že se podaří sezonu zastavenou 12. března kvůli pandemii koronaviru dokončit tak, aby byl znám vítěz Stanley Cupu. Pokud se soutěž znovu rozběhne, jeden či více pozitivních testů u hráčů nebo někoho z klubových zaměstnanců by podle Dalyho nevedlo k jejímu okamžitému zastavení.

„Všechno závisí na faktech a celkových okolnostech. Ale ne, nemáme za to, že by bylo bezprostředně nutné všechno zastavit, pokud bychom tu měli pozitivní test. A to i kdyby těch pozitivních testů bylo více,“ prohlásil druhý nejvýše postavený muž NHL po Garym Bettmanovi.

Spekulovalo se už o řadě možností, jak sezonu dokončit. Bettman v tomto týdnu připustil, že se mu zamlouvá nápad s dohráním sezony v několika vybraných arénách. Podle kanadského webu Sportsnet existuje varianta, že by se na jednom místě vždy utkaly týmy z jedné divize.

Týmy z Pacifické divize by mohly hrát v Edmontonu, z Centrální divize v Saint Paulu v Minnesotě a z Metropolitní divize v Raleighu, kde sídlí Carolina. Kde by hrála mužstva Atlantické divize, o tom kanadský web neinformoval. V každé aréně by se bez přítomnosti diváků vždy hrály tři zápasy denně.

Jenže i tento záměr už má trhlinu. Vedoucí lékařka pro kanadskou provincii Alberta, v níž leží i Edmonton, oznámila, že podle jejího doporučení by mělo být zakázáno jakékoliv shromáždění více než 15 lidí na všech akcích až do konce léta.