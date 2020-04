Konec kariéry neplánuju. V play off NHL si hodně věříme, říká Krejčí

V době platových stropů a nadvládě talentovaných mladých hokejistů se tisícovky utkání ve stejném dresu týmu NHL dočkají pouze výjimečné persony.



Sezona 2019/20 byla jeho čtrnáctou v Bostonu, leč ji přerušila pandemie koronaviru.

„Neplánuju ještě konec kariéry, to je jisté. Chci ještě hrát, jak dlouho to ale bude, vůbec netuším. Uvidíme, co se stane po konci příští sezony. Na tu se rozhodně nebudu chystat jako na poslední v kariéře,“ poodkryl své plány rodák ze Šternberku pro list The Boston Globe.

Příští léto mu lukrativní smlouva končí. Za šest let díky ní vydělal 43,5 milionu dolarů. Z platového stropu odkrajuje klubu nejvíc peněz (7,25 milionu ročně) ze všech hráčů. Víc než Patrice Bergeron (6,875 milionu) nebo brankář Tuukka Rask (7 milionů), proto zámořská média již delší čas spekulují, že buď bude muset pro příště hodně slevit, nebo si bude hledat nový domov.

Peníze stranou, Krejčí také v minulých letech stál za všemi velkými úspěchy Bruins. Třikrát se s nimi probojoval až do finále Stanley Cupu, v ročníku 2011 pozvedl stříbrný pohár nad hlavu.

Dvakrát dokázal ovládnout tabulku produktivity play off (2011, 2013) a ze základních částí rovněž dvakrát kraloval tabulce +/- (2009, 2014). Letos Boston vévodil celé tabulce NHL

„Vybojovali jsme si slušné postavení, v divizi máme velký náskok. Play off je samozřejmě jiná soutěž, ale s ohledem na loňské tažení do finále jsme si znova hodně věřili! Současná situace je tak z tohoto pohledu frustrující. Ve stejný moment si ale uvědomuju, že jsou v životě mnohem důležitější věci než hokej,“ říká Krejčí.

Možnosti, jak a zda vůbec, přerušenou sezonu dohrát rovněž sleduje. Osobně se ale Krejčímu nelíbí plán NHL dohrát sezonu bez diváků na několika vybraných stadionech. I kvůli rodině.

„Nejsem si jistý, že jsem podpůrce takového scénáře. Na druhé straně všichni chceme sezonu dohrát. Jakkoliv to tedy bude vypadat, kde to bude nejbezpečnější, nejjistější k dohrání, tak to budeme muset respektovat,“ řekl muž s bilancí 911 odehraných zápasů a 686 vyprodukovaných bodů (207+479).

Díky takovým číslům mu patří 11. místě v historické tabulce Čechů v NHL. což je 11. nejvyšší součet v historické tabulce Čechů v NHL. Co se týče odehraných zápasů za jeden tým, lepší jsou již zmiňovaní Patrik Eliáš (1 240 zápasů za NJ Devils a Milan Hejduk (1 020 zápasů za Colorado Avalanche.)

Zda Krejčí rovněž zvládne pokořit tisícovku v jednom klubu, to se ještě ukáže. Blízko k vybrané společnosti tisícovkařů v jednom klubu měl i Tomáš Plekanec, jenž dlouho válčil za Montreal. Z 1 001 startů ve slavné soutěži však na sklonku zámořské kariéry 17 přidal v dresu Toronta.