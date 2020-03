Nečas v hokejovém nečasu. Líčí bezva zážitky z NHL i náhlou prázdnotu

Nečas seděl sám doma a vyprávěl do telefonu: „Nikdo neví, co se bude dít. Ve čtvrtek jsme v New Jersey v hotelu čekali, jestli večer nastoupíme proti Devils. Tušili jsme, jak to dopadne. NBA o den dřív přerušili. Po obědě se rozhodlo, že se zápasy ruší. Přiletěli jsme domů a každý začal s osobní karanténou.“