Nečekaný vítěz českého souboje. Vejmelka přechytal Kořenáře a zůstává v NHL

Rozhodlo se ve čtvrtek. Ne že by Kořenář něco pokazil, Vejmelka prostě exceloval.

Proti nabitému Vegas obdržel jen jedinou branku, navíc v přesilovce, a pokryl 25 střel. „Říci, že byl ve formě, je slabé slovo. Chytal opravdu skvěle a měl velký podíl na našem vítězství. Místo v týmu si zasloužil,“ řekl trenér André Tourigny.

Šlo o Vejmelkův vůbec první plný start v přípravě. Do té doby pouze dvakrát naskočil od začátku třetí třetiny v duelech proti Anaheimu. Zvládl dohromady 24 úspěšných zákroků, dostal jeden gól.

„S ostatními trenéry jsme se domluvili, že necháme Vejmelku odchytat celý zápas a podle toho se uvidí. Vyšlo to na Vegas,“ komentoval rozhodnutí Tourigny.



Vejmelka tak začne v NHL po boku Cartera Huttona, který by měl plnit roli jedničky. Poslední tři sezony strávil v Buffalu, kde se spolu s týmem velmi trápil.

Vejmelka zaujal svými výkony už během loňských Vánoc v dresu Komety. Po sezoně se pak obě strany domluvily na spolupráci.

„Kdyby tohle Karel nevzal, tak by si to pak vyčítal. Hodně jsme o tom spolu mluvili. Já věřím, že to pro Karla je další posun vpřed a taky, že se jednou do Komety vrátí,“ uvedl Zábranský krátce po oznámení podpisu.

Rodák z Třebíče rozhodně šanci dostane, ve hře je i post jedničky. S něčím takovým Vejmelka při podpisu smlouvy absolutně nepočítal.

„Šlo mi primárně o to, abych chytal ze začátku na farmě a abych měl šanci dostat se i do NHL. Nešlo ani o peníze, spíš jsem chtěl mít zajištěnou stabilní pozici k rozvoji a posunu dál,“ řekl Vejmelka v rozhovoru v květnu pro deník Rovnost.

V AHL se tedy minimálně pro tentokrát Vejmelka neobjeví, jistě mu to ale nevadí. Naopak na farmě začne Kořenář, který si po výměně ze San Jose dával rozhodně vyšší cíle.



„Doufám, že v Arizoně dostanu větší šanci než u Sharks,“ hlásil krátce po výměně.



V San Jose podepsal novou smlouvu, očekával, že ho tým ochrání před příchozím týmem ze Seattlu. Místo toho ho Sharks o dva dny později vyměnili za zkušenějšího Adina Hilla.

„Říkali mi, jak jsou s mým vývojem nadšení. A pak najednou telefonát a stěhuju se,“ nevěřícně poslouchal.



Přípravu v Arizoně neměl tak zdařilou jako Vejmelka. Nastoupil dvakrát, proti Los Angeles nestačil za dvě třetiny na jedinou střelu, proti Dallasu inkasoval hned pětkrát.

„Kořenář je stále mladý brankář a stále velmi dobrý,“ prohlásil Tourigny. Český gólman bude na farmě soupeřit o post jedničky s Rusem Ivanem Prosvetovem. „Myslím, že je to pozitivní i pro nás jako organizaci.“

Arizonu čeká první utkání v noci ze čtvrtka na pátek, kdy hraje na ledě Columbusu i s Jakubem Voráčkem v sestavě. Farmářský tým Tucson Roadrunners vstoupí do sezony o den později, nastoupí proti záložnímu celku Calgary.