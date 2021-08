Chvála, nová smlouva. A pak překvapeného Kořenáře vyměnili: To je byznys

V uplynulé sezoně se poprvé v kariéře dočkal šance v prestižní NHL. A nevedl si vůbec špatně. Třiadvacetiletý jihlavský odchovanec nastoupil celkem do deseti utkání v dresu San Jose Sharks a od vedení klubu slyšel jen chválu.

„Myslím, že jsem zachytal dobře, chválili mě. S týmem, který San Jose mělo, to nebylo nic jednoduchého. Ale myslím, že jsem se s tím vždycky popral,“ je přesvědčený mladík z Vystrkova u Humpolce.

Když jste se před minulou sezonou do Ameriky vracel, tušil jste, že byste konečně mohl nakouknout do NHL?

Když tam člověk je, pořád o tom přemýšlí, furt o tom sní. Ale není to tak jednoduché. Docela se mi na farmě dařilo, hráli jsme dobře. Několikrát jsem byl v Taxi Squad, chodil jsem nahoru dolů. Čekal jsem, že to přijde.

Pak vedení vyměnilo Dubnyka do Colorada a ukázalo na vás.

Přišlo to z ničeho nic, vše se událo během jediného dne. A nakonec jsem ten samý den chytal třetí třetinu v NHL. Nějak jsem si to ani neuvědomoval, a myslím, že to tak bylo i lepší.

Odpadla nervozita, nebyl na ni čas?

Přesně tak. Vše bylo tak rychlé... A když jsem po utkání dělal rozhovory, říkal jsem si, že si to ještě ani nějak neuvědomuji, jak se vše semlelo. Navíc jak se hrálo každý druhý třetí den, neměl člověk čas nad tím moc přemýšlet.

Po sezoně vám končil kontrakt. Nebyl jste nervózní, že by další smlouva nemusela přijít?

Upřímně, ani ne. Věděl jsem, že jsem odchytal celkem slušnou sezonu. Co jsem se bavil s manažery, s trenéry, tak se mnou byli spokojeni. Navíc už před sezonou jsme se bavili o tom, že mě určitě budou chtít a smlouvu dostanu. Takže to nebylo tak hrozné.

Nová smlouva je na jeden rok. S tím jste spokojený?

Určitě ano. Rok s dvoucestnou smlouvou je ideální, protože pak je šance dostat už jednocestnou. Takže dvoucestná na rok je lepší než na dva tři roky.

Jenže nakonec je všechno jinak. Místo San Jose už patříte Arizoně, kam jste byl vyměněn.

Bylo to překvapení. Když jsme řešili smlouvu, byli spokojení. Mluvili o tom, že se mnou počítají. A bohužel, najednou mi volali, že mě vyměnili. Ale nedá se nic dělat. To je byznys. Když jste v Americe déle, tak to poznáte. Všechno se mění každým dnem, ráno je to nějak, večer zase úplně jinak.

Kalifornii měníte za Arizonu. Další nepříliš hokejové místo.

Určitě tam bude tepleji než v Kalifornii. (usmívá se) Na začátku sezony jsme tam měli měsíc kemp, takže to místo trochu znám. Je to paráda. Tak doufám, že to tak bude i po hokejové stránce.

Když obě organizace porovnáte, polepšil jste si, nebo pohoršil?

Když se podíváte na tabulku, tak Arizona měla loni jen o čtyři body víc než San Jose. Bude to tak na stejné úrovni. Možná když vezmu poslední dvě sezony zpátky, kdy se Sharks nedařilo vůbec, Arizona na tom byla lépe. Ale furt je to takový střed tabulky, žádné velké očekávání. Ale ani tak, že by se hrálo úplně o poslední místa.

Určitě vás kontaktovalo i vedení Coyotes. Co vám říkali?

Volali mi manažer a trenér. Řekli mi, že budu mít dobrou příležitost se ukázat. Že dveře do NHL jsou i tam otevřené a vše bude záviset na aktuální formě.

V organizaci Arizony je také další český brankář, Karel Vejmelka. Už jste si spolu volali?

Ještě ne. Ale určitě už jsem přemýšlel, jak to bude. Jestli tam budeme spolu. Určitě to bude zajímavé.

Vy jste se čistě teoreticky mohl stěhovat ještě jednou, při rozšiřovacím draftu vás Arizona nechránila. Neříkal jste si, že by si vás mohl vybrat Seattle?

Ani ne. Když jste se podíval na hráče, kteří byli nechránění, tak si asi každý dokázal říct, kdo má šanci tam jít a kdo ne. Jelikož tam byli brankáři jako Price nebo Holtby a další kluci, kteří mají v NHL stovky startů, tak jsem tušil, že na 99 procent to nepřijde.