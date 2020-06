Návrat z Ameriky? Šestidenní cesta, potom Kořenář musel do karantény

Dvaadvacetiletý gólman dostal od vedení farmářského týmu San Jose Barracuda povolení odcestovat až v polovině dubna.

„Skoro měsíc jsme byli v Americe zavření doma. Furt jsme čekali, kdo nám co napíše,“ vzpomíná Kořenář. „Až pak dali vědět, že můžeme odletět do Evropy. Jenže my jsme s přítelkyní měli s sebou pejska, takže to nebylo tak jednoduché.“

Začalo obvolávání aerolinek. „Hledali jsme někoho, kdo by nás vzal. Takže jsme další skoro půlměsíc řešili toto,“ vysvětluje.

A hektická byla i samotná cesta. „Do Los Angeles jsme měli ‚privat jet‘ - normálním linkovým letadlem jsme letěli úplně sami,“ usmívá se. „Poté jsme letěli z Los Angeles do Amsterdamu, kde jsme dvě noci přebývali na hotelu. Odtud jsme jeli autobusem do Prahy, a když jsme se dostali domů, bez nějaké nákazy, měli jsme dva týdny nařízenou karanténu,“ líčí zážitky.

Zatímco v Česku byly protikoronavirová opatření přísná, v San Jose tolik lidí netrápila. „Zavřeli všechny obchody a restaurace, ale lidi ta nařízení moc nedodržovali. Nehrotili to. Pomalu jediní, kdo tam chodil v rukavicích a rouškách, jsme byli my. A koukali na nás, jak kdybychom přijeli z Černobylu.“

Jaký rozdíl od zpráv, které měli z domova.

„Lidé v Česku byli trošku vystrašení, všechno se utnulo. V Americe to lidi tolik nebrali, nikdo nebyl vyděšený, každý si dělal, co chtěl. A ještě jejich pan prezident není přes tohle moc chytrý člověk a oni ho všichni poslouchají,“ zmiňuje Donalda Trumpa, který mimo jiné radil užívat dezinfekci vnitřně a jehož názory lékaři a odborníci často rozporovali.

„U nás toho od vlády asi bylo až moc. Na druhou stranu to ale asi bylo dobře, protože jsme jedna z mála zemí, kde se to až tolik nerozjelo,“ míní Kořenář.

Zprávy o boji Spojených států s koronavirem později z amerických médií de facto vymazaly informace o demonstracích proti policejní brutalitě a rasismu, související se smrtí černocha George Floyda.

„Přesně tak. Řeší se to, co je zrovna aktuální,“ všímá si Kořenář. „Já ale politiku moc nesleduji. Zprávy jsou tak zkreslené, že člověk ani neví, co si má myslet.“

Kvůli covidu však nepočítá, že by letos v létě někam cestoval. „Nechceme riskovat,“ má jasno. „Kdo ví, co by se kde dalo chytit. Takže si budu užívat Česka a zahradu u domu rodičů,“ směje se.