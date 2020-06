Čtyři pět gólů na zápas, to nešlo vydržet. Brankář Kořenář o bídné sezoně

„Druhá sezona byla něco úplně jiného než ta první. Byla určitě těžší. Takové ponaučení,“ hledá správná slova Kořenář. „Nechci říct, že jsem se na to nepřipravil. Ale nevyšlo to podle mých představ,“ připouští.

Nutno dodat, že ve zcela rozdílném rozpoložení se nacházel celý tým San Jose Barracuda. Zatímco v sezoně 2018/19 si s přehledem zajistil účast v play off, když ve své divizi před sebe pustil jen jednoho soupeře, tentokrát se na ostatní díval ze dna tabulky.

„Ze začátku to vypadalo a každý si myslel, že jak u nás v Barracudě, tak i u Sharks to půjde samo. A on to byl úplný opak,“ líčí Kořenář. „Takže myslím, že jsme pak všichni koukali. Těžce se z toho dostávalo, hodně těžce.“

A když už se Barracuda konečně rozjela, přišla pandemie koronaviru a s ní předčasný konec...

„Když nám to začalo jakžtakž trošku jít, sezona skončila,“ krčí rameny Kořenář. „Nechci říct, že to byl šok. Ale velké ponaučení. Že si člověk nikdy nemůže říkat, že něco bude jednoduché.“

Poslední zápasy se hrály 11. března, měsíc před play off. „My jsme měli před tripem do San Diega. Večer před zápasem nám zavolali, že se neletí, že se pojede autobusem. Ráno jsme přijeli na zimák a tam nám řekli, že se ani nikam nejede. Že se máme vrátit domů a počkat na další zprávy,“ říká Kořenář. „Od té doby jsme tři měsíce nebyli na ledě.“

Sezona byla nejprve přerušena, v polovině května pak zrušena. „Řekli nám, že naše soutěž se dohrávat nebude. Takže se připravuji sám, abych něco dělal a neválel se. Ale v žádném extra těžkém režimu nejsem,“ popisuje aktuální stav.

Stejně jako v předchozích letech se v letní přípravě setkává s kamarádem Davidem Rittichem, který je brankářskou jedničkou Calgary Flames. „Zatímco on trénuje, dře v posilovně, já jsem si řekl, že to tak hrotit nebudu. Mám plán od trenéra z Ameriky, dělám doma to, co napíše. A s Davidem si občas zahrajeme badminton. Abychom se trošku vyhecovali,“ usmívá se.

Nikdo však neví, jak to bude s další sezonou. Ani to, kdy začne.

„Když jsme se dostali domů do Čech, měli jsme videohovory, závěrečné sezení s trenéry. A od té doby nic,“ krčí rameny Kořenář. „Čekáme, jak se vyvine tato sezona dál. Jestli budou v NHL dohrávat play off. Sharks se to netýká, nepostoupili do něj. Ale až pak se bude vědět, co bude dál.“

Při hodnocení této sezony je Kořenář sebekritický.

„Při pohovorech nám trenéři řekli, ať se každý zhodnotí sám. Tak jsem řekl, že prvních pár zápasů jsem se cítil dobře. Ale když pak člověk dostával čtyři pět gólů na zápas, nešlo to vydržet. Po pár utkáních to spadlo také na mě. Pak jsme se v tom plácali dlouho,“ mrzí ho. „V první sezoně nad tím člověk tolik nepřemýšlí, jde tam s tím, že to zkusí,“ vzpomíná. „Teď budu dělat vše pro to, abych se k pohodě z první sezony vrátil.“

Cíl je jasný, přesvědčit svými výkony vedení Sharks, že si místo v kádru zaslouží. „Mám před sebou ještě rok smlouvy. Dám do toho úplné maximum, co půjde. Doufám, že to vyjde,“ přeje si. „Byl bych moc rád, kdybych tam mohl ještě pár let zůstat. Ale uvidíme, všechno je na tom, jak se rozhodne klub,“ uvědomuje si Josef Kořenář.