Český soumrak v NHL? Komunisté nám sebrali sebevědomí. Pomůže až evoluce

Například Václav Nedomanský, Ludvigův někdejší skautský kolega a československá legenda, v textu iDNES Premium další pokles přičítal nezralosti Čechů. Taky jejich neznalosti hokejových reálií i cizí řeči, naivitě či špatným tréninkovým návykům.

„Vencu respektuju. Možná se trochu zapomnělo, ale je to jeden z bohů, který nám ostatním otevřel dveře do NHL,“ poví Ludvig (62). „Jestli to tak vidí, nechci oponovat. Bude na tom kus pravdy. Neviděl bych to ale tak černě.“

A nabízí vlastní pohled na český hokej, který nesouvisí pouze s děním mezi mantinely.