V jednom týdnu zvládl chřipku i Buffalo. Náročný start, ví gólman Vladař

„Bylo vidět, že nějakou dobu nehrál a naskakoval z pozice, kdy se necítil dobře,“ poznamenal k Vladařovi kouč Ryan Huska. „Zlepšoval se a třetí část se mu povedla jednoznačně nejlépe.“

„V té první jsem jen bojoval,“ připustil šestadvacetiletý brankář.

Přitom měl chuť zahájit sezonu už v pondělí na ledě Capitals, nakonec ale vsadil na delší odpočinek: „Cítil jsem, že pro tým by to nebylo nejlepší řešení, měl jsem dva dny na zotavení a udělal všechno proto, abych byl připraven.“

Dan Vladař z Calgary Flames přišel na chvilku o masku.

Herní výpadek se přesto projevil.

Vladař si kontaktu s pukem zprvu moc neužil, ze sedmi pokusů Sabres inkasoval v úvodní dvacetiminutovce hned dvakrát.

Zejména počínání u druhé branky působilo zvláštním dojmem. Střelec Tage Thompson se v sezoně konečně zaradoval, když v přesilovce nachytal gólmana ranou pod lapačku.

„Měl jsem to samozřejmě mít,“ věděl český dlouhán. „Nejdřív jsem myslel, že rovnou vypálí, ale on podržel puk a já nad tím začal moc přemýšlet. Očekával jsem střelu nahoru na lapačku, jenže on tam nezamířil, takže to vypadalo divně a logicky s takovým gólem nejsem spokojený.“

Z dalších dvaceti střel na branku už kladenský rodák propustil jen jedinou. Výrazně mu pomohli také spoluhráči.

„Kluci mě podrželi a blokovali střely. A když jsem zasahoval, oni dostávali puky do rohů. Jsem za ně moc rád. Jak zápas postupoval, cítil jsem se lépe a lépe.“

Triumfu na ledě perspektivního týmu si Flames moc váží, o čemž svědčí i Huskův proslov hned po příchodu do kabin: „Jen tak dál, chlapi, jen tak dál!“

Ten směřoval také především k obětavosti v závěru, kdy jeho svěřenci od 45. minuty díky brance mohutného a produktivního Slováka Adama Růžičky drželi těsný stav 4:3. Stejně jako Vladař.

„Gólmanovi nejvíc pomůžou vítězství a důležité zákroky. A Dan jich tam zejména ve třetí třetině předvedl několik,“ chválil Huska.

„Je to skvělý výsledek, první výhra na venkovním turné. Prostě paráda, takhle to musí pokračovat,“ usmíval se Vladař, jenž s týmem po Pittsburghu, Washingtonu a Buffalu míří v následujících dnech ještě do Columbusu a Detroitu.