Voráčkovy góly i bitky. Musíme ještě přitvrdit, říká český útočník

Když měl za stolem odpovídat na otázky novinářů, chytal se za čelo nebo se tahal za ucho. Ani se nepouštěl do výživných rozborů: „Mohli jsme už postoupit do druhého kola. To se nám očividně nepodařilo. Oni nepolevili, a to nás sundalo.“

„Ale věděli jsme, že to nebude lehké, vždyť s jejich sezonou je to na hraně.“

Série mezi Flyers a Canadiens je ohromně vyrovnaná, většinou záleží na tom, který z gólmanů předvede skvostnější výkon.

Jen si to vezměte, v téhle sérii chytají „nej“ brankáři letošního play off. Z těch, kteří chytají pravidelně, mají nejlepší čísla. Carter Hart z Flyers drží úspěšnost zákroků na 94,4 procentech po sedmi zápasech, jeho protějšek Carey Price na 94,3 procentech po devíti zápasech.

Tím spíš vyniká Voráčkův výkon.

Všechny tři body zapsal v přesilových hrách. Ve 23. minutě propálil Priceho z pravého kruhu střelou bez přípravy, o čtyři minuty později to zopakoval ze stejného místa. S tím rozdílem, že si s pukem nejdřív pohrál a poslal ho do brány po ledě.

Ve 41. minutě zvolil z pravého kruhu pro vhazování místo střely nahrávku. Tu využil ke srovnání na 3:3 Joel Farabee.

Zbytek zápasu však patřil ustaraným Canadiens, kteří se moc snažili, aby jim sezona ještě neskončila.

Flyers zase dávali najevo, ať si moc nevyskakují, že pořád v sérii prohrávají.

Když totiž montrealský Phillip Danault vstřelil pátý gól do prázdné brány, frustrovaný Voráčkův spoluhráč Sean Couturier po odpískání sestřelil Artturiho Lehkonena k ledu. A strhl melu.

Tu šel řešit i montrealský kapitán Shea Weber, jemuž se ale za krk zavěsil skokem dalekým právě 31letý český útočník. Voráček za to dostal deset trestných minut.

„Tohle byl rozhodně co se týče fyzičky nejnáročnější zápas. My musíme ještě přitvrdit. Ale podívejte, tohle je play off a my jsme připravení, že se podobné věci dějí,“ řekl Voráček.

Závěrečná potyčka a zákrok, který ji odstartoval: