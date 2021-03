Tragické Buffalo, trápí se talenty i kapitán. Jen Staalovi se ulevilo

Jak jinak byste chtěli popsat situaci Buffala v posledních sezonách i v trudné současnosti.



V zimě se přitom vzkříšení tradiční hokejové značky jevilo nejreálněji za poslední hubené roky. Někdejší nejužitečnější hráč ligy Taylor Hall se nechal za osm milionů na rok přesvědčit, aby se stal vůdcem obrody.

Za hokejovou výzvou k opěvovaným nadějím Dahlinovi, Eichelovi či Reinhartovi zamířil z Minnesoty výměnou za Marcuse Johanssona i držitel stříbrného poháru Eric Staal s vidinou konsolidace vlastních výkonů i druhé formace Sabres. Novou smlouvu podepsal loňský kandidát na nováčka roku Victor Olofsson, jehož si fanoušci díky krásným brankám překřtili na Goalofssona.



Tým, který během zimní přestávky na papíře vypadal tak fantasticky, má teď na kontě pouhé čtyři výhry v základní hrací době a 17 získaných bodů.



V ponurém světle matných výkonů švédského obranářského objevu Rasmuse Dahlina už si teď málokdo vzpomene, jak skvělý byl v debutové sezoně. Mladý zadák je očividně z formy, kupí chyby v rozehrávce, i když se počítalo s tím, že jednou bude mozkem přesilovek i rozjížděčem útočných akcí podobně jako kdysi Scott Niedermayer v New Jersey. V kolonce účasti na ledě u jeho jména svítí hrozivé číslo -32 z 33 utkání!



Dalšímu Seveřanovi v zadních řadách a jeho jmenovci Ristolainenovi je potřeba dát čas, aby se dal fyzicky i psychicky dohromady potom, co se o něj velmi těžce pokoušel covid a k jeho neštěstí mu vzal obvyklou jistotu, na níž kdykoliv předtím dalo spolehnout. Další nadějný finský zadák Jokiharju neboduje, zaznamenal dosud jen jediný gól, dvě přihrávky a v tabulce účasti na ledě má -7 bodů.

Ve zlých časech se kompletně rozsypal brankářský minitým. Švéd Ullmark i jeho náhradník Carter Hutton byli zranění, brankáře Jonase Johanssona mezitím vyměnili do Colorada, chytat musel až čtvrtý muž v pořadí Dustin Tokarski, jenž nemá v NHL nejlepší průměr ani procento zásahů.



Nefunguje ani útok nabitý spoustou hvězdných jmen. Reinhart, Skinner, Eakin, zmiňovaný Olofsson, Okposo. Nefunkční herní styl si vyžádal první oběti. Jako první šel uznávaný kouč Ralph Krueger, jenž dostal od klubu vyhazov teprve na konci března po dvanácti porážkách v řadě. Za oblíbeného trenéra se posléze postavili i hráči, kteří odmítli, že by nesl vinu na bídných výsledcích.



Však i Krueger už krátce před svým odvoláním tušil, že se začnou dít věci. „Cítím, jako bychom teď byli na hodně hlubokém a temném místě,“ připouštěl, ačkoliv nechtěl vzdávat rozdělanou práci.



„Nikdo v týmu není naivní. Všichni vědí, že o co tady jde a v jaké situaci jsme. Tušíme, že přijdou změny,“ řekl rozladěný křídelník Kyle Okposo.



Trápí se i Taylor Hall, jemuž zřejmě „nezachutnal“ herní styl Buffala. Jeho nepříliš účelná spolupráce s hvězdnými mladíky má za následek jen dva vstřelené góly a patnáct asistencí. A náladu na bodu mrazu.



Matné jsou i statistiky jednoho z nejvýraznějších hráčů posledního mistrovství světa do 20 let Dylana Cozense, který dal pouhé čtyři góly a na dva nahrál.



Věřili byste, že i osmička draftu 2017 Casey Mittelstadt se jeden čas dostal dokonce až na listinu zdravých náhradníků jako covidová záloha? I navzdory nevalným statistikám se tam ocitl především proto, že prodělal koronavirus a vracel se do herní pohody. I tak v takzvaném taxi squad strávil téměř měsíc. Vedení klubu spíš trápí fakt, že si od něj slibovalo velké věci a zatím se za tři plnohodnotné sezony ani jednou nepřehoupl přes 30 bodů.



Jack Eichel, kapitán Buffalo Sabres.

Kapitán Jack Eichel je momentálně zraněný, v jeho případě se poslední dobou rojí přestupové spekulace týkající se odchodu do týmu, který má šanci dojít ve Stanley Cupu hodně daleko. Smlouva na deset milionů dolarů ročně mu běží ještě další čtyři roky, ale nejspíš by kývl jen na stěhování, které by mu zaručilo, že se definitivně zbaví starostí i věčného hraní u dna tabulky.



V Buffalu už si kroutí šestý rok a nejvýše se podíval na šesté místo bývalé Atlantické divize. Ohledně stejného kroku nejspíš generální manažer Kevyn Adams osloví i Halla, za něhož by mohl dostat jednu extra první volbu v draftu, která by se při současném postavení na dně ligy Sabres hodila v draftové loterii.

Komu už se řádně ulevilo, je veterán Eric Staal. Adams jej čerstvě poslal do Montrealu a za něj si vydupal alespoň třetí a pátou volbu na letošním výběru talentů.



„Naštěstí už nemusím mít v hlavě nic o tom, proč se Buffalu nedaří. Hodím to za hlavu a soustředím se na práci v Montrealu. Jsem si jistý, že to tam dá generální manažer do pořádku. Mojí prioritou jsou teď Canadiens. V novém dresu pro mě začíná nová sezona,“ překvapil otevřeností Staal.



Adams vedle kádru začne s přestavbou také v kancelářích, hledat bude i nové skauty. Dlouhodobě se mu vyčítá, že nemá k ruce žádného asistenta generálního manažera jako jiné týmy.



„Nebojte se, intenzivně sháním člověka na tuhle pozici,“ řekl webu The Athletic. Patrně pochopil, že sám celou organizaci neutáhne, pokud nechce Sabres dostat do stavu absolutního zmaru.

Ten nejspíš nastal v nočním duelu s Philadephia Flyers. Buffalo ještě na začátku třetí třetiny vedlo 3:0, ale náskok stejně neudrželo a v prodloužení padlo gólem Provorova.

Nebo může být nálada v neúspěchy rozleptaném týmu ještě horší?