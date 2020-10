Kanadský útočník Hall se stal v NHL posilou Buffala

„Jakmile se otevřel trh s volnými hráči, tak jsem zavolal (Hallovu agentovi) Darru Ferrisovi a řekl mu, že máme zájem. Chceme hráče, kteří jsou pokorní a hladoví, chtějí vyhrávat a být součástí něčeho výjimečného. Ukázalo, že Taylor má zájem přijít. To je skvělé,“ řekl generální manažer Sabres Kevyn Adams.



Hall, jehož si v roce 2010 vybral jako jedničku draftu Edmonton, si v uplynulé sezoně připsal za New Jersey a Arizonu v 65 zápasech 52 bodů za 16 branek a 36 asistencí. Skončil mu sedmiletý kontrakt na 42 milionů dolarů.

Hart Trophy získal dvojnásobný mistr světa z let 2015 z Prahy a 2016 z Moskvy za ročník 2017/18, v kterém vytvořil své maximu v kariéře s 93 body za 39 branek a 54 asistencí ze 76 utkání. Pomohl tehdy New Jersey k prvnímu postupu do play off od roku 2012. V pěti utkáních před vyřazením s Tampou Bay si připsal šest bodů za dva góly a čtyři asistence.

Podle Adamse zapadne Hall skvěle do útoku k centrovi Jacku Eichelovi. „Máme štěstí, že u nás v Buffalu je jeden z elitních centrů v lize a teď nás posílilo jedno z nejlepších křídel. Kádr a sestavu bude dávat dohromady (kouč) Ralph (Krueger) tak, abychom byli úspěšní, ale myslím, že Taylor si Jackem bude rozumět,“ podotkl Adams.

V NHL má Hall na kontě celkem 627 zápasů a 563 bodů za 218 branek a 345 asistencí. V play off dosud sehrál jen 14 utkání a zaznamenal 12 bodů za čtyři trefy a osm přihrávek.