Nekonečný zmar. Buffalo po zpackaném víkendu opět hledá cestu z krize

Dosavadním vyvrcholením krize byl víkendový dvojzápas proti Philadelphii. Buffalo v něm nedalo ani gól, v sobotu i v neděli padlo shodně 0:3. A co hůř - oba výsledky naprosto odpovídají předvedené hře.

Na pozápasové tiskové konferenci tak musel Rasmus Dahlin, mladý zadák draftovaný z prvního místa, čelit přímočaré otázce: „Stydíte se za výkon, který tým o víkendu předvedl?“

Pastrňák a Vrána byli u dvou gólů, Zacha natáhl sérii Zpravodajství z NHL

Výmluvy švédský obránce nehledal.

„Ano. Je mi fakt trapně,“ odpověděl.

„Stojí to za prd, náš výkon byl neakceptovatelný,“ pokračoval.

Na ledě totiž působili hokejisté Buffala bezradně, proti houževnatému soupeři si nevěděli rady. A nepodržely je tentokrát ani přesilovky, ve kterých jinak hokejisté s bizonem na hrudi vynikají.

Překvapivě bezzubý útok

Proč Sabres i letos tápou? Na papíře tým působí silně, rozhodně by měl mít na víc než na poslední místo v divizi. Proto je tato otázka na první pohled tak trochu záhadou. Důvodů se však nabízí několik.

Tím zřejmě nejkřiklavějším je mizerná produktivita.

Útočný potenciál mužstva je značný. Jack Eichel, Sam Reinhart nebo Jeff Skinner jsou prověřenými útočníky, do týmu navíc přišli hvězdný Taylor Hall či zkušený Eric Staal.

Očekávaná ofenzivní smršť se ale nedostavila. Lídři jsou z formy, hráči na ledě působí nekompaktně. Začátkem sezony Sabres své soupeře ještě přehrávali a tvořili si šance, teď už se ale neděje ani to. A výsledek? Pouze 42 vstřelených gólů. Nikdo v lize jich aktuálně nedal míň.

„Je to těžké, nefunguje nám to. Ale není čas propadat sebelítosti, musíme se z toho vyhrabat. Všichni v kabině hledají způsob, jak se zlepšit,“ tuší kapitán Eichel, jenž sám zažívá jeden z nejhorších startů sezony v kariéře.



Za očekáváním zůstávají i další útočná esa. Navzdory solidnímu výkonu se Hall dosud trefil jen jednou, agilního Skinnera dokonce trenér Ralph Krueger na několik zápasů posadil.

Střeleckou mizérii ostatně dokresluje statistika nastřelených tyček, v níž Buffalo s číslem 24 „dominuje“ celé soutěži.

Snad jen přesilovky týmu fungují. V jejich využívání se Sabres drží nad úspěšností 30 procent a patří mezi nejlepší v lize. To však nestačí. Góly při hře pět na pět mužstvu znatelně chybějí.

Nespokojení fanoušci tak logicky volají po změnách. Koho ale propustit? Názory se různí. Jedni vidí problém v majiteli, jiní se dožadují změn v kádru.

Na stole je pochopitelně i výměna trenérů. „Jsme to ale my hokejisté, kdo hraje na ledě, ne trenéři,“ odmítá přehazování zodpovědnosti Eichel, o jehož trejdu se rovněž intenzivně spekuluje.



Výzva? Najít sebedůvěru

Otazníky v posledních sezonách vzbuzuje brankoviště. Dvojice Linus Ullmark, Carter Hutton totiž rozhodně nepatří mezi ty, kdo vzbuzují v soupeři strach nebo ho dokonce budí ze spaní.



Pozici gólmanské jedničky si v sezoně vybojoval Švéd Ullmark, který se v únoru skvěle rozchytal a prakticky jako jediný z týmu podával trvale a opakovaně kvalitní výkony. Často spoluhráče držel.

Jenže 27letý brankář se minulý týden zranil, týmu bude chybět minimálně měsíc. Hořce symbolické je, že se tak stalo ve chvíli, kdy výborným přesunem zlikvidoval gólovou šanci New Jersey.

„Obrovská ztráta,“ pronesl stručně trenér Krueger, aniž by chtěl dál absenci své brankářské opory komentovat.

Po sezoně má navíc také obránce Jake McCabe, který si poranil koleno. Další defenzivní tahoun Rasmus Ristolainen se zase rozehrává po těžkém průběhu covidu.

Největší výzvou pro utrápený celek tak dost možná bude najít důvěru ve vlastní schopnosti a sílu vzdorovat překážkám. „Snad je to o pozitivním nastavení. O tom, že musíme nabrat sebevědomí,“ přemítá Eichel.

Vítězná mentalita je totiž věc, kterou klub už roky postrádá. Sabres od roku 2011, kdy se naposledy probojovali do play off, sbírají hlavně porážky. Žádný z týmů nečeká na postup do vyřazovacích bojů tak dlouho.

„Náš tým má na to, aby dosáhl něčeho výjimečného. Ale hrajeme teď špatný hokej a musíme s tím něco udělat, abychom přestali prohrávat. Dřít, bojovat jeden za druhého. Někdo musí vstát, srazit soupeře, shodit rukavice...“ burcuje Dahlin.

Nejbližší příležitost budou mít hokejisté Buffala už v noci na středu, kdy hrají na ledě New York Rangers.