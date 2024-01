Brankář slavil, pak prohlásil: Žádám o výměnu. Obchod může zmařit zlá pověst

Jako by mu schůzka s vedením klubu pomohla jen dočasně. Ještě v pátek totiž odtajnil, že se s týmem vzájemně dohodl na „novém postupu“.

Mohlo to znamenat, že se Merzlikins vrátí do branky a nastupovat bude častěji. „Že jsem až brankářská trojka, to mě šokovalo, překvapilo. Chci, aby se mnou jednalo jako s jedničkou, protože věřím, že jí můžu být,“ sdělil nespokojeně.

Navíc jasně odmítl, že by toužil po odchodu z klubu, kde strávil doposud celou zámořskou kariéru.

Jenže to se změnilo poté, co vychytal nájezdy v utkání s Vancouverem (4:3N) a následně zamířil před novináře. „Po mém posledním rozhovoru všichni věděli, že jsem požádal o výměnu,“ pronesl.

„A i přesto mi kluci přede mnou pomáhali, blokovali střely. Nebyl to pro mě jednoduchý zápas, ale spoluhráči mi ho hodně ulehčili,“ dodal.

Není zrovna ojedinělé, že by hráči v NHL, především v tabulkově níže postavených klubech, žádali o výměnu. Až na výjimky však podobná jednání zůstávají za zavřenými dveřmi. Ani jedna strana by je neměla ventilovat ven. Minimálně až do samotné výměny jako třeba v případu Cuttera Gauthiera.

Vzájemně si totiž můžou uškodit. Pokud hráč veřejně prohlásí, že v týmu už nechce dál působit, zavaří tím organizaci v rokování s dalšími mančafty. Naopak klub zase může vyvolat otázky nad hráčovou mentalitou.

Mimo jiné také o ní psal tamní novinář Aaron Portzline ze serveru The Athletic. Trenér Pascal Vincent prý gólmana na tribunu neposlal jen z výkonnostních důvodů. „Chtěl, aby se stal spolehlivou a pevnou součástí kabiny. Nikdo se k tomuto tématu nechce vyjadřovat veřejně, ale několik zdrojů nám sdělilo, že jsou z něj ostatní hráči frustrovaní,“ uvedl.

I přes clonícího hráče kryje Elvis Merzlikins střelu Vancouveru.

Lotyšský gólman nechytá špatně. Své kvality potvrdil například v nočním utkání proti Vancouveru – svém prvním v novém roce. Ani statisticky vzhledem k „síle“ Columbusu nepropadá, úspěšnost zákroků drží na 90,6 procentech a se slušným náskokem poráží oba své kolegy Daniila Tarasova i Spencera Martina.

Zájem o něj by mohl mít tým aspirující na postup do play off, kterého právě tíží post v brankovišti. Třeba Edmonton, Toronto nebo Ottawa, byť ta zatím ani zdaleka nenaplňuje předsezonní ambice.

Ačkoliv se Merzlikins nepere s bídnou formou, kromě nepěkné pověsti s sebou přináší ještě jeden palčivý trabl. Drahou a dlouhou smlouvou. Ještě další tři sezony si nechá zaplatit ročně 5,4 milionu dolarů.

Ani Columbusu nedává smysl, aby v týmu držel hráče s takovým kontraktem a přitom jen vysedával na střídačce, nebo dokonce na tribuně. I proto se už minulý týden obě strany shodly na dalším postupu.

Teď už je více než pravděpodobné, že se bude jednat o výměnu.

„Říkal jsem už mnohokrát, že nejsem žádný záložní brankář a ani jím nebudu. Věřím si, můžete mě nazvat arogantním. Ale arogantní nejsem, jen sebevědomý,“ řekl brankář.

Odchod se zřejmě neupeče za den, Merzlikins si bude muset počkat. To ho ale zjevně nikterak netrápí. Na otázku, zda zvládne chytat i pod nynějším tlakem, kdy veřejně požádal o výměnu, odpověděl: „Ano. Protože jsem opravdu naštvaný a tím v sobě probouzím monstrum.“