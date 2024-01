Zraněný Nečas: Není jednoduché, když se točí sestava. Sebevědomí je nižší

Hurricanes zaznamenávají nezvyklé výkyvy. S elitní obranou dostávají někdy až nečekaně ohromnou porci branek. Namátkou třeba šest gólů od Nashvillu, Edmontonu, Colorada a Anaheimu či sedmičku od Seattlu. Zdaleka nejhůře pak působí porážka 2:8 s Tampou z konce listopadu.

Nevýraznou první polovinu sezony si ale zpříjemnili pětizápasovou vítěznou sérií na přelomu roku, díky níž jsou druzí v Metropolitní divizi.

„Dostali jsme se sice v tabulce o něco výš, ale je to tam vyrovnané. Jedna dvě prohry a jste mimo play off,“ uvědomuje si Nečas, který dosud nasbíral 26 bodů (9+17). „Zatím jsme ani my, ani já nehráli úplně nejlepší hokej.“

Útočník Caroliny Martin Nečas

Čím to je?

Těžko říct, nenecháváme soupeře úplně pálit, většinu týmů přestřílíme, protože máme takový styl, ale většinou, když jde rána na nás, bývá to větší šance. I pro gólmany je to těžké. Musíme být lepší, abychom je povzbudili.

Přitom vaše obrana na papíře patří mezi nejlepší.

Je proti nám hodně přečíslení. Snažíme se hrát agresivně, ale soupeři se pak dostávají do situací dvou proti jednomu, protože dovedou přejít jednoho hráče a pracují o něco opatrněji. NHL se posouvá, je to hrozně rychlá liga, týmy se učí, přizpůsobují se.

A Carolina?

My hrajeme pět let totéž, taky se musíme trošku přizpůsobit. Začátek byl do obrany špatný, snad se to zlepší. Dřív jsme bývali jeden z nejlepších defenzivních týmů, i když si nemyslím, že bychom něco změnili, hrajeme pořád víc do obrany než ofenzivně. Chce to trošku utěsnit.

Co byste potřeboval změnit vy? Ve statistikách máte -13 bodů při účasti na ledě, na to asi nejste zvyklý.

To je statistika, která sice není příjemná, ale celkově na ni moc nekoukám. Ještě když máme i nějaké góly z přesilovek. Myslím spíš hru celkově.

Jaký máte vnitřní pocit?

Záleží jak kdy. Není to jednoduché, když se hodně mění sestava. Sebevědomí není na takové úrovni, jak by mělo. Musím pracovat a dát tomu všechno, víc s tím neudělám.

Cítíte třeba větší tlak po předešlé 71bodové sezoně?

Ani ne. Chci hrát líp a líp, což občas není jednoduché, ale tlak nevnímám, natož tady v Carolině, kde se o nás média tolik nezajímají. Být v New Yorku nebo v nějakém z kanadských týmů jako Toronto, asi to bude horší.

Nemáte ani pocit, že by si vás soupeři na ledě víc všímali?

Taky úplně ne, i když samozřejmě je možné, že po mně protihráči a hlavně obránci chodí víc.

Útočník Martin Nečas z Caroliny

Nejčastěji hrajete asi s finským centrem Jesperim Kotkaniemim, jak spolupráce funguje?

Hrávali jsme spolu rok, letos se to ale opravdu často střídá. Občas jsem ve druhé lajně, občas ve čtvrté. Když prohrajeme, tak je to skoro každý zápas jiné. Ještě jsme ale neukázali, na co máme.

Na přelomu roku jste ale pětkrát v řadě vyhráli. Ukazuje to, že se útok zlepšil?

Hlavně teď klukům funguje první přesilovka, tomu naše výhry přisuzuju.

A myslíte si, že potřebujete nějaké nové posily?

Ne, tým máme určitě dobrý, když budeme hrát dobře do obrany, mělo by to být zase v pohodě. Chce to jen navázat na vítěznou šňůru a dobře vkročit do druhé půlky sezony.

Nepřijde vám, že v brankovišti chybí stabilní jednička?

Freddie (Frederik Andersen) se zranil a je mimo, nevíme, na jak dlouho. Kdoví, jestli ještě letos bude chytat. Při vítězné šňůře se na pár utkání chytil Kočetkov. Ten je na druhou stranu mladý. Týmy s mladíky v bráně většinou do play off nechodí. Uvidíme, jak to bude, pozice jedničky samozřejmě klíčová je, hlavně ve vyřazovacích bojích.

Jaké teď máte plány vy osobně?

Teď hlavně řeším, abych byl zdravý. Během Utkání hvězd pak jedu na pár dní na dovolenou.

Útočník Caroliny Martin Nečas během rozbruslení před zápasem proti Montrealu.

Na konci sezony vám končí smlouva, už jste ji začal nějak řešit?

Popravdě jsme se o tom vůbec nebavili, starám se o sezonu.

Ale čas na hokejové dvacítky jste si jako trojnásobný účastník našel, že?

Sledoval jsem, akorát kvůli časovému posunu jsme často trénovali nebo jsem některé zápasy neviděl, protože bylo brzy ráno. Třeba od souboje o bronz jsem odcházel za stavu 3:5, pak jsem se vrátil a koukal na výsledek 8:5. Taky jsme se tu s kanadskými kluky sázeli a je to úžasný úspěch. Nestává se často, aby se takový tým porážel, natož ve čtvrtfinále. Škoda semifinále, ale medaile je supr.