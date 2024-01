Vaněček vychytal výhru proti Chicagu, zraněný Nečas nenastoupil

Hokejisté Chicaga prochází složitým obdobím. Širokou marodku, která před pátečním startem na ledě New Jersey čítala hráče jako Athanasiou, Beauvillier, Raddysh, Jones, T. Johnson a Hall, během souboje s Devils navíc rozšířili také hvězdný mladík Connor Bedard a zkušený veterán Nick Foligno.

Češi v NHL 1. Pastrňák - 37z./53b. (23+30) 2. Hronek - 38z./29b. (2+27) 3. Hertl - 37z./28b. (13+15) 4. Nečas - 38z./26b. (9+17) 5. Zacha - 34z./22b. (9+13)

Domácí New Jersey situace díky třem zásahům ze třetí třetiny dokázalo využít a po výhře 4:2 odsoudilo Blackhawks už k páté prohře v řadě. Velký duel odehrál slovenský mladík Šimon Nemec. Dvojka draftu 2022 zaznamenala gól a asistenci.

Devils nastoupili opět bez Ondřeje Paláta. Rodák z Frýdku-Místku po zranění z tréninku doplnil na marodce již delší dobu absentujícího krajana Tomáše Noska. Zranění navíc ve třetí třetině vyřadilo i hvězdného centra Jacka Hughese.

Poté, co brankář Chicaga Petr Mrázek tentokrát plnil jen roli náhradníka, byl jediným českým zástupcem v utkání brankář Devils Vítek Vaněček. K výhře přispěl 23 zákroky proti 25 střelám soupeře.

Návštěva ledu Washingtonu nakonec skončila pro hokejisty Caroliny jasnou výhrou 6:2. Po první třetině přitom domácí Capitals vedli o dvě branky, když se prosadili Nic Dowd a Dylan Strome.

Ve druhé třetině ale hosty dostal do kontaktu Brent Burns a ve třetím dějství Hurricanes udeřili pěti zásahy a otočili skóre na svou stranu. Gólovou smršť odstartoval vyrovnáním Seth Jarvis a rozdílovou akci v přesilovce zařídil Andrej Svečnikov.

Další faul domácích trestal svou druhou trefou večera Burns, do prázdné klece zamířil Dmitrij Orlov a poslední slovo patřilo ještě nováčkovi Ponomarevovi. Ten si odbyl s bilancí 1+1 snový vítězný debut v NHL poté, co zranění z tréninku nepustilo do akce Martina Nečase.

Papírové předpoklady se potvrdily v souboji Anaheimu s Winnipegem. Kanadský celek uspěl 3:1 a slavil už pátý dvoubodový zisk za sebou, kdežto Ducks naopak padli počtvrté v řadě. Výrazně se na úspěchu Jets podílel náhradní brankář Laurent Brossoit, jenž pochytal 37 z 38 střel.

Úvodní trefu domácího Masona McTavisha ve druhé třetině vymazal Nikolaj Ehlers a v závěrečném dějství výsledek otočili Nate Schmidt a Cole Perfetti. V bráně Anaheimu nastoupil John Gibson a předvedl 24 zákroků proti 27 střelám. Český mladík Lukáš Dostál, jenž v předešlé partii s Torontem díky 55 zákrokům vytvořil nový klubový rekord, plnil roli náhradníka.

Výsledky

New Jersey Devils New Jersey Devils : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Góly:

30:07 Holtz (Nemec)

45:41 Nemec (Tierney, Siegenthaler)

51:56 M. McLeod (Lazar, Holtz)

59:33 Toffoli Góly:

15:04 Dickinson (A. Vlasic)

38:24 Katchouk Sestavy:

Vaněček (Daws) – Siegenthaler, Nemec, L. Hughes, Marino, Bahl, C. Miller, B. Smith – Toffoli, J. Hughes (A), Bratt – Haula, Hischier (C), Mercer – Lazar, M. McLeod, Holtz – Tierney, Bastian. Sestavy:

Söderblom (Mrázek) – Tinordi, Murphy (A), A. Vlasic, Megna, Korchinski, Zajcev – Donato, Bedard, Kurashev – N. Foligno (A), Dickinson (A), Blackwell – Reichel, Entwistle, Guttman – Katchouk, Seney, Re. Johnson. Rozhodčí: Furlatt, Pollock – Gibbons, Marquis Počet diváků: 16 514

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Góly:

15:51 McTavish (Killorn, Vatrano) Góly:

27:57 Ehlers (Scheifele, Pionk)

41:57 Schmidt (Samberg, Naměstnikov)

53:03 Perfetti (Naměstnikov, Niederreiter) Sestavy:

Gibson (Dostál) – Fowler (A), Drysdale, Gudas, Vaakanainen, Ljubuškin, Mintjukov – Zegras, Henrique (A), Max Jones – Killorn, McTavish, Vatrano – Silfverberg (A), Lundeström, McGinn – Groulx, Carrick, R. Johnston. Sestavy:

Brossoit (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, Schmidt, Samberg – Vilardi, Scheifele (A), Ehlers – Iafallo, Naměstnikov, Perfetti – Appleton, Lowry (C), Niederreiter – Jonsson Fjällby, Toninato, M. Barron. Rozhodčí: McIsaac, Luxmore – Baker, Murray Počet diváků: 16 000