Dallas nestačil na Nashville, Philadelphia veze výhru z Minnesoty

Hokejisté Nashvillu se postarali o hořké přivítání uzdravené brankářské jedničky Dallasu Jakea Oettingera. Jeden z nejlepších gólmanů soutěže z posledních let chyběl Stars od 15. prosince kvůli potížím s třísly, při svém návratu inkasoval čtyři góly z 36 střel a nezabránil tak konečné prohře 3:6.

V dresu Predators se činili hlavně tříbodový centr Ryan O’Reilly (1+2) a hvězdný obránce Roman Josi (0+3). Na úvodní gól utkání se čekalo až do 30. minuty, kdy hosty poslal do vedení Jeremy Lauzon. V 34. minutě na něj navíc navazoval Tommy Novak. Závěrečné dějství pak v součtu nabídlo dalších sedm branek, z nichž čtyři vstřelili hokejisté Nashvillu. Jediný český zástupce v zápase, centr čtvrté řady Stars Radek Faksa (11:35, +/-: 0, 1 střela), tak odcházel do kabin zklamaný.

Už posedmé z posledních osmi startů na výhru nedosáhli trápící se hokejisté Minnesoty. Naposledy na jejich ledě slavili po těsném skóre 4:3 po prodloužení hráči Philadelphie, kteří tak znova oddálili čekání gólmana Marc-Andre Fleuryho na osamostatnění na druhé pozici historické tabulky v počtu vychytaných výher. Fleury se radoval v 551 případech stejně jako Patrick Roy, vedoucí Martin Brodeur vychytal 691 výher.

Hrdinou Flyers byl útočník Joel Farabee, jenž v 64. minutě využil přesilovou hru a svým druhým zásahem večera zápas rozhodl. V dresu domácích Wild po nedávném povolání z farmy odehrál svůj třetí duel sezony v NHL 22letý rodák z Frýdku-Místku Adam Raška (8:08, +/-: 0).

Výsledky

Dallas Stars Dallas Stars : Nashville Predators Nashville Predators 3:6 (0:0, 0:2, 3:4) Góly:

41:09 Hakanpää (Duchene, Seguin)

48:11 W. Johnston (Lundkvist, Harley)

53:36 Duchene (J. Robertson, Pavelski) Góly:

29:22 Lauzon

33:51 Novak (Gurjanov, Josi)

43:41 O'Reilly (F. Forsberg)

50:08 F. Forsberg (Josi, O'Reilly)

57:27 Nyquist (Josi, O'Reilly)

59:29 Pärssinen Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Hakanpää, Lindell (A), Lundkvist, R. Suter, Hanley, Harley – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), Duchene, Marchment – Dadonov, W. Johnston, Benn (C) – Cr. Smith, Steel, Faksa. Sestavy:

Lankinen (Saros) – L. Schenn, Josi (C), A. Carrier, McDonagh (A), Fabbro, Lauzon – Nyquist, O'Reilly (A), F. Forsberg – Pärssinen, Sissons, Gurjanov – Evangelista, Novak, Co. Smith – McCarron, Trenin, Tomasino. Rozhodčí: M. Markovic, D. O ́Rourke – B. Gawryletz, C. Apperson Počet diváků: 18 532