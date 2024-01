Pastrňákovo švédské dvojče. Zámoří řeší: Zaslouží si Nylander větší balík?

Hokej hráli jejich tátové. Oba ročník narození 1996, jen Nylander je o pár týdnů starší. Dál stejný post, účes i sen o NHL. Pastrňák se dokonce u juniorů v Södertälje musel vzdát dresu s oblíbeným číslem 88, které tehdy patřilo Nylanderovi.

Teď už dvě osmičky na zádech zase nosí oba. Pastrňák s nimi pálí za Boston, švédský kámoš válí za konkurenty z Toronta, kde bylo na počátku týdne rušno.

Nylander podepsal monstrózní osmiletý kontrakt za 92 milionů amerických dolarů. Ještě nikomu Maple Leafs v historii nevyplatí takový balík. „Zaslouží si každý cent,“ tvrdí bek Toronta Morgan Rielly. „Když má formu, v lize najdete jen pár lepších hráčů,“ doplní generální manažer týmu Brad Treliving.

Podle zprůměrovaného ročního výdělku se v příští sezoně Nylander zařadí na páté místo celé soutěže, přijde si na 11,5 milionu dolarů. Z křídel v NHL větší ranec získá jen Rus Artěmij Panarin u Rangers. Eso Maple Leafs dokonce o 250 tisíc trumfne Pastrňáka. A hle! Zase jsou pospolu. Alespoň imaginárně.

David Pastrňák z Bostonu v šanci před brankářem Spencerem Martinem z Columbusu.

Po Nylanderově úpisu se řeší, zda má zaslouženě vyšší odměnu než Čech. Pastrňák se chlubí vyšším bodovým průměrem na zápas (1,07 ku 0,87). V minulém ročníku se vydrápal na 113 bodů, zatímco Nylanderovo maximum činí 87.

Na jaře 2020 si Pastrňák vystřílel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra, zatímco Nylander na individuální ocenění v NHL čeká.

Bruins se s českým kanónem pravidelně přibližují Stanley Cupu, kdežto Maple Leafs teprve loni na jaře po dlouhatánských 19 letech úspěšně zvládli 1. kolo play off.

„Snažil jsem se soustředit na hokej, ale někde vzadu v hlavě novou smlouvu máte,“ přiznal osmadvacetiletý Švéd.

Jeho vyjednávací tým zřejmě mazaně využil aktuální sezonu, v níž po úterních duelech posbíral Nylander ve 38 startech perfektních 57 (21+36) bodů, což v propočtech znamená atak stodvacetibodové mety. Mimochodem, věčný souputník Pastrňák nastřádal na chlup stejný počet bodů.

William Nylander (vlevo) z Toronta a Vladislav Gavrikov z Los Angeles.

„Neřekl bych, že by Williamova cena byla v létě nižší,“ namítne generální manažer Treliving. „Je to zkrátka dohoda jako každá jiná. Hráč vždy chce o něco víc a vy jako klub o něco míň. Jsme rádi, že vážně dobrý hráč v našem týmu zůstane dalších osm let.“

Při bližším zkoumání lze ale konstatovat, že Pastrňák je vlastně dražší plejer s vyšším čistým ziskem.

Když se loni při březnovém podpisu s Bruins stal nejvýdělečnějším českým sportovcem, jeho gáže ubírala z tehdejšího platového rozpočtu 13,4 procent. Nylanderův kontrakt by odčerpal 13,1 procenta ze současného rozpočtu na hráče, který týmy NHL nesmí přešvihnout.

Navíc specializované servery pravidelně upozorňují, že hokejistům kanadské finančáky zpravidla uzmou větší částku než v USA. Zatímco Pastrňák zdaní v Bostonu necelých 45 procent příjmů, Nylander se pohybuje okolo 53 procent. Štědřejší ohodnocení hvězd vyvažuje v Torontu vyšší zdanění a nejspíš i náročnější publikum.

Průměrnou mzdu okolo 11 milionů dolarů za rok mají u Maple Leafs aktuálně i další ofenzivní hvězdy John Tavares a Mitch Marner. Auston Matthews od příští sezony poskočí dokonce na 13,25 milionu, což z něj učiní největšího hokejového boháče světa.

Kritici namítají, že za zbývající peníze se bude těžko slavné značce budovat neprostupná obrana. „Řešíme to postupně. Víme, že existují oblasti, kde se musíme zlepšit,“ poví Treliving. A Nylander dodá: „Pro hráče hodně znamená, že do něj klub investuje a vsází na nás. Pokusíme se to splatit Stanley Cupem.“