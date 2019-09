Střelec Kubalík pálí i za mořem. A k cestě do Prahy je o krok blíž

A v prvním přípravném utkání Chicaga to čtyřiadvacetiletý útočník prokázal. Proti Detroitu (3:5) si připsal dva góly a výrazně si řekl o letenku do Prahy, kde se slavní Blackhawks počátkem října střetnou v soutěžním duelu s Philadelphií. „Pořád musím pracovat, ale góly mi zvednou sebevědomí,“ věří Kubalík.

Zatímco v útoku Flyers má výsadní postavení Jakub Voráček, jeho reprezentační kolega naznačil, že i on si v O2 areně zaslouží důstojnou ofenzivní roli. „Pořád je to daleko, jsme stále v tréninkovém kempu,“ říká český novic v Blackhawks. „Chtěl jsem se jen ukázat a vystřelit vždycky, když to půjde.“

V Detroitu se činil. Statistici zaznamenali pět pokusů, nikdo z forvardů hostí jich neměl víc. „Dodá nám nový prvek. Skvěle střílí z voleje. Ví, jak najít volný prostor a kam si najet,“ chválí ho chicagský útočník Dylan Strome. Kubalíka si vybavuje z juniorské OHL, kdy ještě byli soupeři.

Z ontarijské ligy se plzeňský rodák vrátil domů, kde se z něj v extralize stal dvojnásobný král střelců. Dva roky válel i ve švýcarské lize, kterou v zámoří uznávají.

I proto se z Ambri-Piotty přesunul do Chicaga, kde podepsal roční kontrakt se základním platem 925 tisíc dolarů. Kubalík se jeví jako výhodná sázka do loterie, kterak pozici vedle hvězdných spoluhráčů pobírajících lukrativní gáže označoval bývalý kouč Chicaga Joel Quenneville.

Dominik Kubalík (vlevo) z Chicaga slaví svůj gól proti Detroitu.

Hokejoví analytici ještě před startem kempu odhadovali, že český zelenáč skutečně může rovnou zapadnout na levé křídlo do lajny s Johathanem Toewsem a Patrickem Kanem.

Pozor, tenhle veleskok z Evropy přímo do elitní formace NHL se žádnému našinci už dlouho nepovedl!

A Kubalík ukázal, že to může zvládat. Nejen gólově, ale hlavně v defenzivě, na níž ve Švýcarsku zapracoval. „Bez puku si při hře pět na pět počínal efektivně. Dobře bruslil, vytrvale se vracel,“ všiml si Jeremy Colliton, současný kouč Chicaga. Zatímco největší ofenzivní esa Blackhawks i dalšího Čecha Kämpfa nechal odpočívat, Kubalík zářil.

U trenéra si šplhl, že kromě přesilovkové bomby bez přípravy se ujala i jeho gólová dorážka z druhé třetiny. „Dal hezký gól střelou z první, o kterém se všichni budou bavit, ale také se zvládne pohybovat před bránou a najít si puk, což z něj dělá ještě lepšího střelce a hráče,“ podotkl Colliton.

A měl by být u toho i vstřícný mladík, jehož k četnější střelbě nabádal už dědeček. Chicagské deníky se po vyvedené premiéře utvrdily, že se může řadit mezi křídelníky pro první formace Blackhawks. „Cítil jsem se docela dobře,“ uculil se Kubalík.Kubalík zaujal i novináře, když bez potíží odpovídal v angličtině a nepotřeboval tlumočníka. Zároveň jeho odpovědi po senzačním debutu nezněly nabubřele. Reprezentační kanonýr nelétal v oblacích, naopak pokorně mluvil, jak se on i výkon celého týmu musí do startu sezony zlepšit.

Blackhawks v noci sehráli s Red Wings odvetu a Kubalík byl znovu u toho. Na ledě odmakal bezmála patnáct minut, centra mu tentokrát dělal krajan David Kämpf. Svá jména do nejdůležitějších statistik neprocpali, ale mohli se těšit z vítězství 2:1.

Hokejisty Chicaga ještě čekají tři přípravy, než odletí do Německa, kde už koncem příštího týdne zvládnou generálku s Eisbären Berlín. A potom už může Kubalík vyhlížet krátký návrat do vlasti. „Má velké možnosti. Je to naše zbraň,“ říká Colliton.

Zbraň, kterou (snad) odjistí v Praze.