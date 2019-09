Senzační debut, chválí Kubalíka v NHL. Chtěl jsem se ukázat, přiznal

Hokej

Zvětšit fotografii Dominik Kubalík (vlevo) z Chicaga slaví svůj gól proti Detroitu. | foto: AP

dnes 13:23

Dominiku Kubalikovi se kdysi v Česku smáli, že je to jen štístko, který občas trefí bránu, ale jinak nic neumí. No a vida, po Švýcarsku hraje o místo v hokejové NHL a v premiéře za Chicago dal dva góly. Podle zámořských komentářů si výrazným způsobem řekl o nominaci do užšího kádru.

Lepší začátek si Kubalík nemohl přát. Nejdřív dotíral před bránou a vyplatilo se - bekhendovou dorážkou vstřelil svůj první gól. A pak v přesilovce přidal krásnou trefu střelou bez přípravy. Na klubovém webu tenhle počin označili jako „senzační debut“. „Byl to můj první zápas, takže jsem se chtěl trochu ukázat. Moje hlavní myšlenky byly: střílej, předveď něco,“ popisoval Kubalík po zápase v rozhovoru se zámořskými novináři velmi slušnou angličtinou. Chicago sice ve svém druhém přípravném duelu na ledě Detroitu neuspělo a prohrálo 3:5, jeho to až tak mrzet nemuselo. Svou předsevzetí naplnil. Podívejte na Kubalíkův první gól:

A trenér Jeremy Colliton si pochvaloval: „Věděli jsme, že by mohl střílet, ale stejně bylo fajn vidět, jak se v těch situacích chová. Jasně, dal krásný gól bez přípravy, o kterém bude každý mluvit, ale také chodí před bránu a hledá dorážky. To je známka střelce. Když jste schopný dávat takové góly, tak vám to pomůže.“

Kubalík si v situaci skutečně počínal suverénně a puk uklidil do sítě hodně pohotově. Sám k tomu řekl: „Moc nedržím puk, spíš se snažím dávat všechno na bránu. Soustředím se na to, aby se motal kolem ní, protože tam máte vždycky šanci prosadit se. Tentokrát jsem měl i trochu štěstí, ale bylo od naší lajny dobré střídání.“

Kubalíkův druhý gól střelou bez přípravy: Kubalík naskočil ve třetí formaci na křídle po boku centra Nilssona, jemuž z druhé strany sekundoval Perlini. Za Chicago sice opět nenastoupily největší hvězdy Kane s Toewsem, což však nemění nic na tom, že se bývalý útočník Plzně přiblížil ke svému snu zahrát si NHL.

„Tak daleko dopředu ale ještě nepřemýšlím, teď jsme pořád na tréninkovém kempu,“ odmítal podobné úvahy, ačkoli se sezona v zámoří rozjede už za dva týdny. Není těžké si však představit, že vnitřně musí být spokojený. Vidina, se kterou v létě zamířil do Chicaga, se o něco příblížila. A dva góly mu navíc dodaly sebevědomí. „Jasně, to jde vždycky nahoru, zvlášť když skórujete v prvním zápase. Cítím se dobře,“ nezastíral Kubalík, jenž strávil na ledě 17 a půl minuty a připsal si pět střeleckých pokusů.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost