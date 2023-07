Král Pasta ani nepřišel, přesto vítězí. Možná předežene i Jágra, řekl Nečas

„Bylo to o prsa,“ zažertoval si opět hráč Detroitu, jenž skončil čtvrtý. „Ne, je to bez debat, je to náš suverénně nejlepší hráč. Co vystřelil, to byl gól, vždyť jich dal snad šedesát nebo kolik.“

Jen pro formu připomeňme, že David Pastrňák za Boston nasázel hned 66 branek, z toho 61 v základní části, během níž dohromady nakupil 113 bodů. Jako historicky druhému Čechovi po Jaromíru Jágrovi mu v produktivitě NHL v rámci jednoho ročníku září trojciferná hodnota.

„Je radost se na něj koukat i z druhé střídačky,“ uznal Kubalík.

Čtvrteční slavnost zkrátka jasně patřila muži, který ani nebyl přítomen.

V sále sice neměl stylově vyhrazené prázdné místo s jmenovkou na papíře jako svazový šéf Alois Hadamczik, který při napjatých vztazích s agenturou BPA také chyběl.

Zato se toho o sedmadvacetiletém křídelníkovi napovídalo více než dost. Přejícně a v samých superlativech, která alespoň na chvíli odstavila dění zvláštního dne pro český hokej mimo zorné pole.

„Já o Pastovi mluvím rád, takového hokejistu asi jen tak mít nebudeme,“ usmíval se David Krejčí, jenž se po jednoleté odmlce opět sešel se svým parťákem v dresu Bostonu.

Davidové Krejčí a Pastrňák slaví gól proti Washingtonu.

„S každou sezonou roste. Letos jsme se ho snažili dostat na padesát gólů. Když se to povedlo, odehráli jsme další tři čtyři zápasy a on už jich měl šedesát. To hrál úplně uvolněně. Doufám, že jednou vyhraje i toho střelce, bohužel McDavid je ještě trochu někde jinde.“

Jistě, kanadská superstar z Edmontonu zaznamenala neuvěřitelný počet 153 bodů. Na druhou stranu Pastrňáka v tabulce střelců předčila jen o tři branky.

„David mu dýchal na záda,“ poznamenal Tomáš Hertl ze San Jose.

„A příští rok ho třeba může překonat,“ troufl si dokonce Martin Nečas na smělé tvrzení, ke kterému zakrátko připojil další: „Tím, co předvádí, postupně dohání také Jágra. Možná ho i předežene.“

Čtyřiadvacetiletý útočník Caroliny obsadil v anketě druhé místo. Ve srovnání s Pastrňákem zaostal o propastných 111 bodů. I on však o krajanovi hovoří s potěšením.

Na druhém místě prestižní ankety Zlatá hokejka se umístil útočník Martin Nečas.

„Je super, že tady máme takového borce. Je inspirací, abych se pořád vylepšoval. A to neplatí jen pro mě, ale i pro spoustu malých dětí. Díky hráčům jako je on možná jednou budeme na mistrovstvích světa lepší.“

„Je pro nás obrovským vzorem,“ souhlasil Nečasův vrstevník Filip Chytil. „Vždyť byl v podstatě zvolen druhým nejlepším hráčem na světě.“

Galavečer NHL, kde se Pastrňák v noci z pondělí na úterý zařadil do All Star týmu soutěže a v boji o prestižní trofeje prohrál jen s prozatím odskočeným Connorem McDavidem, byl jedním z důvodů, proč nedorazil do Prahy.

Další pak zazněl ve zdravici, kterou si rodák z Havířova připravil, když oficiálně získal už šestou Zlatou hokejku v kariéře. Při osobité „děkovačce“ zazněl ve videu křik jeho stále čerstvě narozené dcery Freyi Ivy, kvůli níž vynechal také letošní světový šampionát v Rize a Tampere.

„Strašně mu to přeju, on i jeho paní jsou strašně suproví lidé,“ těšilo Krejčího. „Pasta je srandovní pohodový kluk, má ohromné množství energie. Když máme týmovou akci s dětmi, on si se všemi hraje a učí se jejich jména.“

Na třetím místě prestižní ankety Zlatá hokejka se umístil útočník David Krejčí.

Krejčího ratolesti měl pak Pastrňák dokonce hlídat. To ovšem zkušený centr jen vytahuje široký úsměv a procedí: „On toho taky nakecá.“