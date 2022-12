Recept na Boston našel až jeho bývalý trenér. Hořká porážka, uznal Pastrňák

„Když jsme vstřelili první gól, všichni jsme věřili, že vyrovnáme. Fanoušci stáli při nás a předvedli jsme skvělý návrat do zápasu. Nakonec to bohužel nestačilo, přestože jsme měli šanci v nájezdech. Je to hořká porážka, ale bod je pro nás cenný,“ vyzdvihl český útočník v rozhovoru pro zámořské novináře.

Hráči Bruins totiž nevstoupili do utkání ideálně a po trefě Jonathana Marchessaulta z šesté minuty ztráceli už o dvě branky.

Právě na gólu kanadského útočníka se smolně podílel Pastrňák.

Když v obranném pásmu přihrával na volného Dereka Forborta, soupeř ho u mantinelu poslal k zemi. Puku se rázem ujal Marchessault, který projel mezi obránci a nadvakrát překonal Swaymana v brance.

„Všiml jsem si, kam se Pastrňák dívá, a zkusil jsem jeho rozehrávku přerušit. Jen mě mrzí, že jsem pak při gólu netrefil bránu hned napoprvé,“ litoval Marchessault.

Vegas přidalo třetí gól na startu prostřední třetiny a Boston jako by se chystal na velký comeback ve druhé polovině zápasu.

Na zásah Brada Marchanda ze 34. minuty vzápětí reagoval Pastrňák, který odčinil prohřešek z úvodu zápasu a sedmnáctým gólem v sezoně dal vedoucímu týmu Atlantické divize naději.

Ačkoliv Bruins nakonec zásluhou Taylora Halla dotáhli duel do prodloužení, po neúspěšných nájezdech však poprvé od začátku sezony ve své areně TD Garden padli.

Přesto se mohou se čtrnácti domácími výhrami v řadě pyšnit nejdelší sérií v historii NHL.

„Bojovali jsme. Děláme vše pro to, abychom uspěli. Nakonec ale proti nám vyhrál dobrý tým,“ uznal Hall.

A nepřeháněl.

Nevadský celek skutečně zažívá skvělý ročník. S devětatřiceti body vévodí Pacifické divizi před rozjetým Seattlem nebo například Edmontonem. Golden Knights pod Cassidym navíc vyhráli tři z posledních čtyř utkání.

57letý trenér prostředí bostonského ledu dobře zná. Čtrnáct let totiž v tamní organizaci působil, než ho letos začátkem června vystřídal na lavičce Jim Montgomery.

I proto mu Bruins přichystali vřelé přivítání.

Během první třetiny promítali na kostce nad ledem video, ve kterém mohly zaplněné ochozy sledovat vybrané momenty z Cassidyho éry v klubu. Sám trenér se pak neubránil slzám.

Podívejte se na video pro trenéra Cassidyho:

Boston Bruins @NHLBruins A standing ovation for Bruce Cassidy in his return to Boston. https://t.co/Zm7CJLYBum oblíbit odpovědět

„Samozřejmě mě to dojímá,“ nezastíral bezprostředně po vítězství. „Vážím si toho. Udělal jsem všechno pro to, aby tým vítězil. To samé chci teď dokázat s Vegas.“

„Znamená to pro něj hodně,“ reagoval Marchessault. „Když hrajete proti bývalému týmu, vždy se chcete předvést. Přesně pod takovým chlapem chceme hrát. Od té doby, co přišel, dělá pro nás, co může.“

I trenér poražených Montgomery chválil: „Moji hráči nikdy nepřestávají hrát a věřit, to je pro každého kouče skvělé. Bohužel jsme ale nezvládli začátek zápasu.“

Jeho svěřence čeká další utkání v noci ze středy na čtvrtek, kdy nastoupí proti Coloradu.