Skvělý Vaněček uhájil nulu, Hronek s Kubalíkem bodovali za Detroit

Vítek Vaněček se výrazně zasloužil o aktuální elitní postavení New Jersey v tabulce NHL. Mezi gólmany je s dvanácti vychytanými výhrami 4. v lize, s průměrem 2,1 branky na zápas mu patří 7. pozice a v procentuální úspěšnosti zákroků 92,2 je průběžně 12.

Úterní vychytaná nula proti Chicagu byla jeho druhá v sezoně, čímž vyrovnal na sdílené druhé pozici dalších pět mužů v masce včetně krajana z Arizony Karla Vejmelky. Lepší v daném ohledu jsou dosud s třemi čistými konty jen Connor Hellebuyck z Winnipegu a Ville Husso z Detroitu.

U všech tří gólů Devils nad trápícím se Chicagem figuroval obránce Dougie Hamilton (1+2). Kromě něj se střelecky prosadili ještě útočníci Nico Hischier a Jesper Bratt. Zranění do zápasu nepustila dlouhodobě absentujícího Ondřeje Paláta a za hosty chyběl gólman Petr Mrázek. New Jersey se zlepšilo na 43 bodů a odskočilo od Bostonu (41 bodů) do čela Východní konference i celé soutěže (lídr Západu Vegas má bodů 39).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL:

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:3P (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0) Góly:

03:59 Henrique (Shattenkirk, Terry)

11:13 Comtois (Silfverberg, Carrick)

30:59 Leason (McTavish, Max Jones)

61:56 R. Strome (Fowler, Vatrano) Góly:

05:38 Skjei (Drury, Stastny)

30:16 Aho (Jarvis, Slavin)

35:49 J. Staal (Burns, Fast) Sestavy:

Gibson (Stolarz) – Kulikov, Fowler (A), Benoit, Vaakanainen, Shattenkirk, Beaulieu, White – Terry, Zegras, Henrique (A) – Silfverberg (A), R. Strome, Vatrano – Leason, McTavish, Max Jones – Comtois, Carrick. Sestavy:

Kočetkov (Raanta) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, de Haan – Nečas, Aho, Jarvis – Teräväinen, Kotkaniemi, A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Martinook (A) – Noesen, Stastny, Drury. Rozhodčí: Chris Lee, Justin St. Pierre. Čároví: Shandor Alphonso, Travis Toomey Počet diváků: 14576

Dallas Stars Dallas Stars : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Góly:

Góly:

04:51 Tavares (Marner, Giordano)

17:36 Matthews

32:19 Sandin (Bunting, Matthews)

56:07 Kerfoot (Liljegren) Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – C. Miller, Heiskanen, Hakanpää, Lindell (A), Lundkvist, R. Suter – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), Faksa, Marchment – Dellandrea, W. Johnston, Ja. Benn (C) – Gurjanov, Glendening, Kiviranta. Sestavy:

Murray (Samsonov) – Holl, Giordano, Liljegren, Sandin, Mete, Timmins – Nylander, Matthews (A), Bunting – Marner (A), Tavares (C), N. Robertson – Engvall, Kämpf, Kerfoot – Der-Argučincev, Holmberg, Aston-Reese. Rozhodčí: Hanson, Chmielewski – Knorr, Hughes Počet diváků: 18 021

Seattle Kraken Seattle Kraken : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:4 (1:1, 1:3, 0:0) Góly:

15:30 Wright (Bjorkstrand, Gourde)

39:59 McCann (Burakovsky) Góly:

12:56 Kovacevic (Matheson, Dach)

22:05 Caufield (Suzuki)

22:12 J. Anderson (Dvorak, Slafkovský)

38:40 R. Pitlick (Edmundson, Evans) Sestavy:

Mar. Jones (Grubauer) – Dunn, A. Larsson (A), Oleksiak, Schultz, Soucy, Borgen – Schwartz, Wennberg, Burakovsky – McCann, Beniers, Eberle (A) – Gourde, Wright, Bjorkstrand – B. Tanev, Geekie, Sprong. Sestavy:

Allen (Montembeault) – Matheson (A), Kovacevic, Edmundson (A), Guhle, Harris, Wideman, Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Dach – Dadonov, Dvorak, Armia – Slafkovský, Evans, J. Anderson – Pezzetta, R. Pitlick. Rozhodčí: McCauley, Hebert – O'Quinn, Murchison Počet diváků: 17 151

Ottawa Senators Ottawa Senators : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:5 (1:4, 0:1, 1:0) Góly:

05:14 Batherson (Stützle, Chabot)

49:34 Chabot (DeBrincat, Stützle) Góly:

01:35 M. Roy (Durzi, Kopitar)

02:15 M. Anderson (Lizotte, Iafallo)

08:43 Arvidsson (Moore, Durzi)

11:26 Arvidsson (Fiala, Kopitar)

32:55 Fiala (Doughty, Kopitar) Sestavy:

Talbot (33. A. Forsberg) – Zajcev, Chabot (A), Hamonic, Sanderson, Holden, Brännström – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Pinto, DeBrincat – M. Joseph, Brassard, Motte – Watson, Kastelic, Kelly. Sestavy:

Copley (Quick) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Durzi, S. Walker, Edler – Kaliyev, Kopitar (C), Fiala – Arvidsson, Danault (A), Moore – Kempe, Vilardi, Iafallo – Grundström, Lizotte, Anderson-Dolan. Rozhodčí: F. Charron, G. Hebert – B. Pancich, D. Brisebois Počet diváků: 13 459

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Florida Panthers Florida Panthers 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) Góly:

13:20 Scheifele (Dubois, Morrissey)

14:28 Connor (Dubois, Dillon)

21:43 Connor (Dubois)

33:23 Scheifele (Connor, Schmidt)

56:59 Lowry (Samberg) Góly:

14:11 Verhaeghe (M. Tkachuk, Montour)

49:02 Dalpe (Tierney, Kiersted) Sestavy:

Hellebuyck (Rittich) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, Schmidt, Samberg – Wheeler, Scheifele (A), Perfetti – Gagner, Dubois, Connor – Mäenalanen, Lowry (A), Barron – Eyssimont, D. Gustafsson, Jonsson Fjällby. Sestavy:

Knight (22. Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Kiersted, Mahura – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Reinhart, Luostarinen, Cousins – Tierney, E. Staal, Lomberg – Dalpe, White, Heponiemi. Rozhodčí: Joannette, Markovic – Cherrey, Marquis

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:4 (0:0, 0:1, 2:3) Góly:

54:52 Stamkos (Hedman, Perry)

57:34 Point (Killorn, Kučerov) Góly:

21:54 Rasmussen (Kubalík, Hronek)

45:59 Berggren (Määttä, Veleno)

56:22 Erne (Copp)

59:35 Perron (Copp, Hronek) Sestavy:

Vasilevskij (Elliott) – Sergačjov, Hedman (A), Černák, Cole, Perbix, Bogosian – Kučerov (A), Point, Hagel – Killorn, Paul, Stamkos (C) – Maroon, Cirelli, Naměstnikov – Perry, Bellemare, Colton. Sestavy:

Husso (Nedeljkovic) – Seider, Chiarot, Hronek, Määttä, Oesterle, Walman – Raymond, Larkin (C), Perron (A) – Kubalík, Rasmussen, P. Suter – Sundqvist, Copp (A), Erne – Czarnik, Veleno, Berggren. Rozhodčí: Pierre Lambert, Kyle Rehman. Čároví: Jonny Murray, Michel Cormier Počet diváků: 19092

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Góly:

21:15 Rust (Dumoulin)

22:02 Crosby (Guentzel, Rakell)

30:14 Crosby (Guentzel, Malkin)

56:33 Blueger (Rust) Góly:

01:00 J. Gaudreau (Laine) Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Petry, M. Pettersson, Rutta, Dumoulin (A), Ruhwedel, P. Joseph – Rakell, Crosby (C), Guentzel – Rust, Malkin (A), Zucker – Kapanen, Carter, McGinn – Archibald, Blueger, Heinen. Sestavy:

Merzlikins (Korpisalo) – M. Bjork, Gavrikov, Berni, Gudbranson, Peeke, Bayreuther – Laine, Jenner (C), J. Gaudreau – Nyquist (A), Roslovic, K. Johnson – Marčenko, Sillinger, Činachov – Olivier, Kuraly, E. Robinson. Rozhodčí: Dwyer, Furlatt – McNamara, Tobias Počet diváků: 15 867

New York Islanders New York Islanders : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:7 (1:1, 0:2, 3:4) Góly:

17:52 Dobson (Barzal, Wahlstrom)

45:36 Parise (Bailey, Dobson)

54:43 Fasching (M. Martin, Nelson)

55:04 Pageau (Parise) Góly:

17:13 Leivo (B. Schenn)

23:51 Barbašev (Bitten, Mikkola)

34:58 O'Reilly (Leivo, Faulk)

43:37 Acciari (N. Walker, Faulk)

43:50 Parayko (Kyrou, Leddy)

58:03 Thomas (Saad)

58:55 Acciari Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Pulock, Pelech, Mayfield, Romanov, Dobson, Aho – Wahlstrom, Barzal, Bailey (A) – Beauvillier, Nelson (A), Lee (C) – Holmström, Pageau, Parise – Fasching, Cizikas, M. Martin. Sestavy:

Greiss (Binnington) – Parayko (A), Leddy, Faulk, Rosén, Bortuzzo, Mikkola – Tarasenko (A), Thomas, Bitten – Kyrou, O'Reilly (C), B. Schenn – Saad, T. Pitlick, Barbašev – Leivo, Acciari, N. Walker. Rozhodčí: Dunning, Rank – Mills, Flemington Počet diváků: 16 044