Kouč Cassidy má v NHL novou práci. Po konci v Bostonu bude trénovat Vegas

„Jeho úspěchy za šest let v Bostonu jsou mimořádně působivé. Jeho týmy vždycky měly jasnou identitu, byly mezi nejlepšími v NHL ve statistikách jako jsou počty vstřelených i inkasovaných gólů. Pro naše mužstvo je to momentálně ten pravý trenér,“ uvedl generální manažer Vegas Kelly McCrimmon v prohlášení.

Sedmapadesátiletý Cassidy se k týmu Bostonu přesunul v únoru 2017 z farmy v Providence, kde působil osm sezon. Bruins pod jeho vedením vyhráli v základní části 245 zápasů, připsali si 108 porážek a 46 utkání skončilo po 60 minutách hry nerozhodně. V play off má těsně negativní bilancí 36-37. Maximem týmu bylo finále v roce 2019, kdy Boston prohrál v sedmi zápasech se St. Louis. Letos Pastrňák a spol. vypadli v prvním kole play off s Carolinou.

DeBoer ve Vegas skončil poté, co s mužstvem nedokázal poprvé v jeho pětileté historii postoupit do play off.