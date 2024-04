Druhořadé Německo? Už ne. Asi tam je větší kultura fandění než u nás, líčí Šustr

Při pohledu do historie působí soutěž známá pod zkratkou DEL (Deutsche Eishockey Liga) v tuzemsku dost opomíjeně. Aby se z ní hráč v poli dostal na mistrovství světa? Naposledy to zvládli útočník Robert Reichel s bekem Drahomírem Kadlecem při bájné zlaté Vídni 1996. Před osmadvaceti lety!

Ve stejném roce se závěrečného turnaje účastnil ještě gólman Roman Turek. Poté už následovali jen jeho kolegové z brankoviště – Adam Svoboda (2005) a Tomáš Pöpperle (2006).

Pokud potom víte, že Petr Pohl byl posledním Čechem, jenž se do reprezentace podíval z Německa, patříte mezi fajnšmekry. Však také Šustr, který v základní části NHL nastoupil do 362 zápasů, jako by najednou zmizel.

„Přitom v Německu je to úžasné,“ oponuje hned dvoumetrový zadák, který se pozastavil i u nového diváckého rekordu na evropském kontinentu. Na zápasy jeho Kolína v sezoně průměrně zavítalo 16 993 fanoušků. Ti překonali dosavadní maximum švýcarského Bernu z ročníku 2016/17 takřka o 600 návštěvníků.

Andrej Šustr na tréninku české reprezentace.

„Je to i víc než u řady mužstev z NHL. Navíc tady se fandí jinak. Zatímco v Americe jsou lidi spíš pasivnější a panuje tam rodinná atmosféra, tady se podobá fotbalové bundeslize. Kotle neustále jedou a pracují s chorey,“ líčí Šustr.

„Kouzlo tkví v tom, že ať člověk přijede kamkoli, většinou je vyprodáno. A byť má zimák kapacitu třeba jen pět tisíc, o to bouřlivější atmosféra tam panuje.“

Proto ho překvapilo, když v úterý během volna vyrazil do pražské O2 areny na úvodní semifinále extraligy mezi Spartou a Třincem, kam přišlo „jen“ něco okolo třinácti tisíc diváků.

„Jsou to dva české velkokluby, semifinále play off. Čekal bych, že si lidi najdou čas,“ dumal bývalý hráč Tampy či Anaheimu. „Německá nátura je taková, že lidé mají silný vztah ke sportu a asi tam je větší kultura fandění než u nás.“

Vzápětí dodává, že toho „v extralize moc nenahrál“, a proto může jen stěží soudit. Pravdou je, že plzeňský odchovanec v nejvyšší české soutěži nenastoupil mezi dospělými k jedinému utkání.

Domácí debut v nejbližší době ani neplánuje, v Kolíně má smlouvu ještě na další rok a nelituje. Hraje před fanatiky v hledišti luxusní Lanxess Areny, která hostila i dva světové šampionáty.

Koučoval ho někdejší legendární obránce Uwe Krupp, jenž ale po vyřazení v předkole play off s celým realizačním týmem předčasně skončil.

A sám dostal prostor k vyniknutí. Tvořivost prokázal hned dvaadvaceti nasbíranými body. Ačkoli jej o vrchol sezony v podobě vyřazovacích bojů připravila operace slepého střeva, vysloužil si reprezentační pozvánku.

„Teď záleží jen na mně,“ uvědomuje si třiatřicetiletý chlapík, který reprezentoval už na MS 2021 a také na Světovém poháru před osmi lety. „Jako starší hráč můžu těžit ze zkušeností. Obzvlášť u obránců je někdy těžké očekávat, že budou v mladém věku zvládat velké zápasy. Chvíli trvá, než si člověk vše srovná v hlavě a dovede hrát správný mix defenzivního i ofenzivního hokeje.“

Nejen ostřílený hokejista, ale zároveň i vášnivý fotograf má nyní šanci navázat na Reichela s Kadlecem. A ukázat konkurenceschopnost německé ligy.

„Přijde mi to jako stigma. Mám dojem, že ji bereme jako druhořadou, přitom ligy v Evropě se vyrovnávají. Jsem jedině rád, že jsem tam šel, je to pro mě obrovské plus,“ podotýká. „Přichází sem hodně Kanaďanů a Američanů, soutěž se blíží jejich stylu. To zvedá i mladé Němce. Slyšel jsem, že liga měla snad nejvyšší úroveň za ty roky, co existuje.“

Což se propisuje také do výsledků tamních týmů v Lize mistrů, kde zdatně sekundují i celkům z jiných zemí. „A koukněte, jaké má jejich reprezentace poslední roky výsledky na mistrovství světa a olympiádách,“ dodává Šustr.