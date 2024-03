Přípravy ostravské částí světového šampionátu v hokeji se blíží do finiše

Organizátoři musí připravit hokejovou arénu nejen na příval fanoušků, ale i novinářů z celého světa. „Akreditováno je na osm set novinářů, z toho více než polovina bude v Ostravě. Mezinárodní hokejová federace totiž zvýšila kvóty kvůli žurnalistům ze Slovenska a Polska, jejichž reprezentace budou hrát právě v Ostravě,“ vysvětloval Štěpán Sedláček, jenž zajišťuje takzvané mediální operace.

44 dnů zbývá do úvodního buly mistrovství světa v hokeji hraného v Praze a v Ostravě.

A jednu takovou „operaci“ museli organizátoři vymyslet kvůli televizním přenosům. Světovou premiéru tak bude mít v Ostravě unikátní zavěšená tříapůltunová platforma, na níž budou umístěna televizní studia. „Má dvacet metrů na délku, pět a půl metru na šířku. Přemýšleli jsme, kam ji umístit, abychom si nevytloukli celou jednu tribunu. Tím, že ji pověsíme nad tribunu na užší straně haly, ušetříme spoustu místa a sobě komplikace,“ podotkl Sedláček.

V Ostravar Aréně, na dobu mistrovství přejmenované na Ostrava Arénu, led momentálně není, přípravy však k šampionátu směřují i teď. „Ve středu se budou instalovat nové mantinely, ty stávající půjdou do tréninkové haly. Nové odpovídají vyšším nárokům,“ zmínila Irena Šašková.

Parkoviště kolem haly se v době konání mistrovství promění na fanzónu. Parkování v okolí haly chtějí organizátoři řešit pomocí záchytných ploch. Jedna bude v nedaleké Ruské ulici, další v Dolní oblasti Vítkovic. Snažíme se udělat dopravu pro fanoušky i týmy jednoduchou,“ zmínila šéfka ostravského organizačního štábu.

Větší provoz bude nejen kolem haly, ale například i na mošnovském letišti. „Třeba aerolinky LOT připravily navíc lety z Rigy pro lotyšské fanoušky. Jinak největší zájem o ostravské zápasy čekáme od slovenských fanoušků. Poté, co se roztrhly do prodeje vstupenek balíčky na jednotlivá utkání, prodávaly se hodně právě lotyšské a polské zápasy. Daleko to sem nemají ani fanoušci z Německa nebo Švédska,“ doplnila Šašková.

Na příznivce ze Slovenska a Polska bude částečně orientován také program ve fanzóně. „Detailně ještě nechceme program prozrazovat, ale už teď můžeme říct, že tu zahraje třeba skupina Iné Kafe nebo v Polsku velmi populární Big Bike Orchestra, což je kapela jezdící na velkém kole. U nás ji pro jistotu necháme jen na pódiu,“ řekla marketingová manažerka Renáta Mecová.

Fanzónu začnou organizátoři budovat poslední dubnový den, hotová bude za týden.

Závěrečný velký test pak organizátory čeká 9. května, kdy se v obou halách v Ostravě a Praze bude současně hrát modelový zápas. „Musí se vyzkoušet všechno. Propojení veškeré techniky, zásah záchranky na ledě, video, všechny situace ve hře, které mohou nastat, ať se vše prověří. Zápasy se budou křížem vysílat ve fanzónách na LED obrazovkách, stejně jako to bude při samotném šampionátu,“ vyjmenovávala Irena Šašková. „Šampionát je už blízko.“