Bez Chlapíka, ale s odvahou. Máme na zlato, oznámil po nominaci Jalonen

Na šampionát do Finska se nepodívají třeba beci Michal Moravčík s Jakubem Krejčíkem nebo útočník Filip Chlapík, který vyhrál v extralize bodování základní části i play off. Mistrovství světa mu uteče stejně jako únorová olympiáda.

Bylo to nejsložitější rozhodnutí, kouči?

Těžké bylo vybrat osm obránců a dvěma říct: Děkujeme, ale končíte. Samozřejmě těžký byl i konec Filipa Chlapíka.

Proč?

Když jsem podepsal smlouvu s českým národním týmem, hodně často jsem sledoval Spartu. Viděl jsem spoustu zápasů, v extralize dominoval a v play off pomohl týmu do finále. Nakonec rozhodlo to, že bychom mu nenašli místo v přesilovce.

Jaké jsou přednosti výběru?

Určitě musím vyzdvihnout naši defenzivní hru. Sledoval jsem zpětně naše zápasy, prohráli jsme jen tři z dvanácti, což je velmi dobrý výsledek. Jestli chcete na mistrovství světa uspět, musíme hrát velmi dobře v obraně.

Postačí to?

Důležité je, že se snažíme dávat dohromady lajny. V nich máme hráče, kteří umí dát gól a najít cestu k vítězství. Myslím, že důležitou částí budou speciální týmy. Přesilovky nám fungovaly a naši kluci v oslabení dělali dobrou práci. Jsem rád, že jsme v týmu vybudovali sebedůvěru a víru ve styl hokeje, který praktikujeme.

Jak byste zhodnotil přípravu?

Jsem šťastný za to, jak nám chytají gólmani. Ti budou doplnění ještě o Lukáše Dostála, který se připojí v pondělí. Všichni jsou na skvělé úrovni. V obraně se snažíme najít pro každého obránce roli. Přesilovky, oslabení, pět na pět. U útočníků je to podobné, mají své úlohy. Tohle byl klíč celé nominace, kterou jsme ladili ve Švédsku. Poslední dva turnaje byly dobrým testem pro mistrovství světa. Jsem rád, že jsme podstoupili těžká utkání a ve většině z nich jsme dokázali najít cestu k vítězství. Celkově jsem opravdu šťastný za to, jaká je aktuálně situace. Všichni jsme zdraví, to je pro tým vždy důležité.

Co zamýšlíte s brankářem Dostálem z AHL, který jako jediný ze současného výběru na Švédských hrách nebyl?

Nechci říkat dopředu, dokud sem nepřijede. A uvidíme v Tampere, jaký bude plán.

Chcete čekat na další posily z NHL?

S generálním manažerem Petrem Nedvědem jsme o tom dost mluvili a budeme sledovat dál výsledky v play off. Víme, že některé týmy už nejsou daleko od vyřazení. I u vedoucích týmů máme několik kandidátů. Uvidíme, co se ještě uděje v prvním kole.

Česku deset let uniká medaile. S čím odletíte do Finska?

Když turnaje odstartuje, musíme jít den po dni. Šampioni neuvažují, co a jaký výsledek uhrají ve finále. Musíme se soustředit na každý jednotlivý zápas a dokázat se nachystat na ten další. Hodně jsme o našem cíli mluvili. Všichni vědí, že můžeme dokázat něco velkého.

A to je?

Jsem realista a vím, že můžeme vyhrát zlato, když půjdeme den po dni a zápas po zápasu.