Pohoda v národním týmu. Tak dobré výsledky jsme nečekali, přiznal Červenka

Reprezentace navázala proti Švýcarům, kteří nechali odpočívat hvězdné útočníky Tima Meiera a Nica Hischiera, na předchozí vítězné souboje se Švédskem (2:1) a Finskem (3:1).

Po triumfu na Českých hrách v Ostravě ovládla i poslední turnaj před startem mistrovství světa. „Měli jsme velkou chuť,“ prohlásil po utkání spokojený Červenka.

Svěřenci Patricka Fischera ale nebyli pro družinu Kariho Jalonena lehkým soupeřem. Především v první třetině hýřili dobrým pohybem a národní tým musel několikrát podržet Karel Vejmelka.

„Výborně chytil dva nebo tři sólové úniky. Hodně nám pomohl,“ uznal dvaašedesátiletý finský kouč.

„Věděli jsme, že Švýcaři mají nepříjemný tým a že to bude těžký zápas, což se potvrdilo,“ přidal se český kapitán, který většinu hráčů soupeře zná ze svého působení v Rapperswilu.

Utkání chvílemi postrádalo svižnější tempo. Češi se postupem času rozehráli k dalšímu kompaktnímu výkonu, který se znovu opíral především o pevnou defenzivu.

„Kluci hráli perfektně dozadu. Jsme rádi, že se nám povedl poslední turnaj, ale musíme pracovat dál a ideálně ještě vyladit detaily,“ chválil své spoluhráče brankář Arizony.

Góly začaly padat až ve třetím dějství. Nejprve se ujala přesilovková dělovka Tomáše Kundrátka, ve třiapadesáté minutě se po zdařilé akci trefil bekhendem Petr Holík.

Definitivní tečku za pátým českým vítězstvím v řadě přidal zásahem do odkryté klece Jakub Vrána, který se prosadil i při svém druhém startu na turnaji ve Stockholmu.

„Proti Švédsku, Finsku i Švýcarsku jsme nastoupili pokaždé s trochu odlišnou taktikou. Myslím, že po taktické stránce si umíme dobře poradit. Tým také dokáže být při cestě za vítězstvím trpělivý,“ líbilo se Jalonenovi.

Spokojeností hýřil i Vejmelka, jenž díky třiatřiceti zákrokům vychytal svou první reprezentační nulu: „Nemohli jsme si přát lepší zakončení přípravy. Myslím si, že jsme na dobré cestě.“

Národní tým se začal bezprostředně po utkání chystat na cestu do Prahy. Krátce po příletu (okolo 19:30) proběhne na Letišti Václava Havla tiskový brífink, na němž finský kouč oznámí složení kádru pro mistrovství světa.

Je zřejmé, že Češi odletí do Tampere dobře naladěni. „Tyhle tři zápasy nám dodaly sebevědomí. Výhra v celém turnaji určitě zase posílila naši víru v sebe samotné,“ prohlásil Jalonen.

Vejmelku ani Červenku by nominace neměla minout. „V týmu je pohoda. Je to cítit, udrželi jsme dobrou atmosféru. Budeme na to chtít navázat a do šampionátu dobře vstoupit,“ uzavřel hodnocení šestatřicetiletý útočník.