PŘEHLED: Jalonen odtajnil nominaci pro šampionát. Kdo se podívá do Finska?

BRANKÁŘI

Karel Vejmelka, Arizona Coyotes (NHL)

Při absenci Šimona Hrubce s Romanem Willem by měl být jasnou jedničkou českého týmu pro nadcházející šampionát. Během své první sezony v NHL vyrostl v oporu Arizony, v jejímž dresu udržel úspěšnost zákroků nad 89 %. Poslední tým Centrální divize ho po zásluze odměnil novou tříletou smlouvou. V rámci základní části zámořské soutěže se stal nejvytěžovanějším českým brankářem, přičemž odchytal 52 klání. Nyní čeká 25letého bývalého hráče brněnské Komety premiéra v národním dresu na mistrovství světa.

Marek Langhamer, Ilves Tampere (Liiga/Fin.)

Sedmadvacetiletý brankář se dlouho snažil prodrat do NHL, protloukal se farmou v Tucsonu, za Arizonu nastoupil však jen do dvou zápasů. Tým, v němž působí jeho konkurent Vejmelka, na něj stále drží práva. Langhamer je oceňován pro spolehlivost, pracovitost a svědomitost. Gólman z Moravské Třebové na sebe upozornil fantastickým výkonem na startu Švédských her proti domácímu výběru a patří mezi nováčky na světovém šampionátu. Čeká jej šťastný let zpět do Tampere, kde působí i na klubové úrovni.

Lukáš Dostál, San Diego Gulls (AHL)

Jedenadvacetiletý člen nastupující generace brankářů a jeden z největších talentů českého hokeje míří na svou premiérovou mezinárodní akci mezi dospělými. V roce 2019 opustil Kometu a šel se zlepšovat do Finska. Měl výborná čísla, v konzistentních výkonech pokračoval i po přesunu do zámoří. Většinu sezony strávil na farmě v San Diegu, kde na začátku března zazářil gólem přes celé kluziště. Připsal si i první čtyři starty v NHL. Anaheim v něm má velkou oporu do budoucna.

OBRÁNCI

Filip Hronek, Detroit Red Wings (NHL)

Rodák z Hradce Králové má za sebou čtvrtou sezonu v NHL, ve které znovu patřil mezi nejproduktivnější zadáky Detroitu. Nasbíral celkem 38 bodů (5+33), lepší byl pouze jeho parťák Moritz Seider. Trenér Red Wings Jeff Blashill ho ovšem kritizoval za to, že v řadě herních situací hledá příliš složité řešení. Od roku 2018 nechyběl v reprezentačních výběrech pro mistrovství světa a výjimkou nebude ani ten letošní ve Finsku. Ve 24 letech bude patřit mezi klíčové obránce Jalonenovy defenzivy.

Radim Šimek, San Jose Sharks (NHL)

Na mistrovství světa se představí po pěti letech. Na rozdíl od parťáka Tomáše Hertla není pro San Jose nepostradatelným hráčem. V kalifornském celku dlouhodobě zastává pozici sedmého obránce a při snaze o vyšší pozici v kádru Sharks ho dlouhodobě brzdí četná zranění. 29letý držitel extraligového titulu s Libercem ze sezony 2015/2016 letos v základní části NHL odehrál pouze 36 utkání a dle svých slov se těší na větší zápasové vytížení.

Michal Jordán, Amur Chabarovsk (KHL)

Obránce Amuru je jediným zástupcem klubu KHL. V týmu se dříve potkával i s brankářem Langhamerem. O jeho nominaci zřejmě rozhodlo i využití na oslabení, které trenér Jalonen zřejmě nebude chtít příliš měnit. Na Švédských hrách se 31letý bek předvedl v dobrém světle, navíc oplývá zkušenostmi z olympiády v Pchjongčchangu a ze čtyř světových šampionátů. Odehrál rovněž 74 zápasů v zámořské NHL v dresu Caroliny.

David Sklenička, Brynäs (SHL/Švéd.)

V pětadvaceti letech má s reprezentací hojné zkušenosti. Odchovanec Plzně se chystá na své čtvrté mistrovství světa, kde by měl být důležitým článkem obrany českého týmu. Z farmy Montrealu se téměř rok pokoušel vyhoupnout do sestavy kanadského celku, ovšem bezúspěšně. Po návratu do Evropy zamířil do KHL, kde oblékal dres helsinského Jokeritu. Po odchodu finského klubu z ruské kontinentální soutěže od nové sezony vyztuží defenzivu švédského Brynäsu.

Jan Ščotka, Jyväskylä (Liiga/Fin.)

Pohyblivý rychlý obránce se podíval už na olympijské hry do Pekingu, kde na něj vyšla ale pouze role náhradníka. Vsetínský odchovanec zkoušel nejprve prorazit v Pardubicích, leč většího vytížení se dočkal v Litvínově, kde pro svou spolehlivost i podporu útoku zaujal a vysloužil si angažmá v zahraničí. V Jyväskylä vyfasoval krátce po příchodu kapitánské „céčko“ a v pětadvaceti se užije debut na velké mezinárodní akci. Nelichotivě pro něj hovoří akorát tabulka pravdy, v níž ve finské lize dosáhl skóre -14.

David Musil, Třinec (ELH)

S Oceláři oslavil jako 29letý třetí extraligový titul v řadě a momentálně je oficiálně bez angažmá. Přesto nechybí v nominaci na světový šampionát. Prošel juniorskými soutěžemi za mořem a shodně jako řada dalších se marně pokoušel probojovat do NHL. Renomé si vybudoval v Třinci a na pozici defenzivního obránce se řadí mezi tuzemskou elitu. Vnuk slavného Jaroslava Holíka by se měl v obdobné roli představit taktéž v českých barvách. Svým důrazem by měl doplnit ofenzivněji laděné spoluhráče.

Tomáš Kundrátek, Kometa Brno (ELH)

Bojoval o místo ve Washingtonu, hrál za čtyři kluby v ruské Kontinentální hokejové lize a ve švýcarském Davosu. O kvalitách dvaatřicetiletého obránce není pochyb. Rodák z Přerova neodmítne žádnou možnost reprezentovat a pro národní tým představuje zkušený článek defenzivy k dravému mládí. V Tipsport extralize doposud válel výhradně za Třinec, se kterým dvakrát uspěl ve finále play off. Od nového ligového ročníku bude nastupovat v Brně.

David Jiříček, Plzeň (ELH)

Suverénně nejmladší člen Jalonenovy nominace. Teprve osmnáctiletý obránce zazářil v přípravě na Českých hokejových hrách a reprezentační trenér osobně vyzdvihl jeho kuráž. Má za sebou starty na šampionátech ve všech mládežnických výběrech, nyní jej čeká ostrý start na seniorském mistrovství světa. V mateřské Plzni se vypracoval ve stabilní článek sestavy, v národním týmu by měl pravděpodobně začít na pozici sedmého beka.

ÚTOČNÍCI

Tomáš Hertl, San Jose Sharks (NHL)

Největší hvězda týmu se vrací do reprezentace poprvé od roku 2015. Od domácího světového šampionátu ušel nyní osmadvacetiletý Hertl kus cesty. Překonal nepříjemná zranění a vypracoval se v komplexního centra. V uplynulém ročníku NHL pokořil hranici třiceti branek, navíc posbíral čtyřiatřicet přihrávek. Po podpisu nové smlouvy se stal nejlépe placeným Čechem v zámoří. Během nadcházející osmileté spolupráce se San Jose si přijde na 65,1 milionů dolarů.

Jakub Vrána, Detroit Red Wings (NHL)

Rozdílový hráč, kterému nechybí potřebné sebevědomí. Kvůli zraněnému ramenu naskočil do sezony až začátkem března, ale vrátil se ve velkém stylu. V průměru skóroval v každém druhém utkání, teď se chystá na třetí šampionát v řadě. Miloš Říha mu vyčítal nedostatečnou práci v defenzivě, stálé místo v sestavě pro něj nenašel ani Filip Pešán. Pokud chce reprezentace uspět, musí si Kari Jalonen v případě 26letého Vrány počínat lépe než jeho předchůdci.

Dominik Simon, Anaheim Ducks (NHL)

V uplynulých sezonách pendloval mezi kluby. V NHL si zahrál za Pittsburgh a Calgary, v březnu byl vyměněn do Anaheimu, s čímž sám nepočítal. Odchovanec pražské Sparty v Americe nemá jistou smlouvu, přesto neváhal posílit národní mužstvo. Má na svém kontě dva světové šampionáty, ze kterých si Česko shodně odvezlo čtvrtá místa. Sedmadvacetiletý centr by si tedy jistě rád připsal výraznější úspěch na mezistátní scéně.

Michael Špaček, Frölunda (SHL/Švéd.)

Ve čtyřiadvaceti letech se představí na svém druhém světovém šampionátu v řadě, přičemž premiéru si odbyl vloni v Rize. Člen výpravy pro Zimní olympijské hry v Pekingu si v posledních letech značně oblíbil severský hokej. Hájil barvy finské Tappary, nyní válí za švédskou Frölundu a s takovou vizitkou si jistě bude rozumět s novým trenérem. Mezi oběma štacemi si v loňské sezoně odskočil pro extraligový titul do Třince.

Hynek Zohorna, Oskarshamn (SHL/Švéd.)

S bratrem Tomášem se před sezonou vydal do neznámého prostředí ve Švédsku, a právě Hynek zaujal místní trenéry natolik, že se v březnu domluvil s klubem na prodloužení spolupráce. Líbí se i reprezentačnímu trenérovi Jalonenovi, který si ho vybral do týmu. Velmi pravděpodobně se stane součástí čtvrté útočné řady spolu s karlovarskou dvojicí Černoch – Flek. Přestože 31letý rodák z Havlíčkova Brodu v reprezentaci odehrál už 53 utkání, čeká ho teprve druhý světový šampionát.

Jiří Smejkal, Pelicans Lahti (Liiga/Fin.)

Přestože byl s 25 góly druhým nejlepším střelcem finské nejvyšší soutěže, trenér Jalonen od něj bude vyžadovat především defenzivní úkoly nebo černou práci vedle produktivních spoluhráčů. Tuto úlohu si 25letý forvard vyzkoušel například na Švédských hrách, kdy nastoupil v útočné formaci s Tomášem Hertlem a Jakubem Vránou. Po loňské premiérové účasti ho letos čeká teprve druhý světový šampionát, v únoru si zahrál také na olympijských hrách v Pekingu.

Roman Červenka, Rapperswil-Jona (NLA/Švýc.)

Předpokládaný kapitán českého mužstva. Stejnou roli plnil i na olympijských hrách v Pekingu, kde národní tým vypadl už v osmifinále. Červenka ale v pozici očekávaného tahouna obstál a patřil k nejlepším. Ve čtyřech utkáních posbíral dva góly a tři asistence. Byl kreativní, dřel, šel ostatním příkladem. Na klubové úrovni má za sebou další mimořádně povedenou sezonu, v základní části švýcarské ligy ovládl tabulku produktivity. I v šestatřiceti letech má reprezentaci pořád co dát.

Matěj Stránský, Davos (NLA/Švýc.)

Osmadvacetiletý hráč s vizitkou střelce, který umí i hrábnout směrem dozadu. S bratrem Šimonem hokejově vyrůstali ve Vítkovicích, poté se jejich cesty rozdělily. Starší z uvedené dvojice po čtyřech letech na farmě Dallasu vzdal snahy o vstupenku do NHL a v roce 2017 započal svůj exkurz po Evropě. Zkusil štěstí v Rusku či Švédsku, v sezoně 2020/2021 slavil titul s Třincem. V současnosti válí za švýcarský Davos a může se těšit z druhé pozvánky na světový šampionát.

David Krejčí, Olomouc (ELH)

Zkušenost sama. Po patnácti letech v Bostonu se před začátkem uplynulé sezony rozhodl pro návrat do Česka. Podpisem v Olomouci se zařadil mezi největší extraligové hvězdy, a přestože klub do play off nedostal, stále má 36 letech co nabídnout. V reprezentačním výběru vždy patří k lídrům, proto není divu, že byl na zimní olympiádě asistentem kapitána Romana Červenky. Stejnou roli by měl rovněž zastávat na světovém šampionátu v zemi tisíců jezer.

Jakub Flek, Karlovy Vary (ELH)

Letos opět patřil k nejlepším hráčům Karlových Varů a po vyřazení v předkole play off se připojil k národnímu týmu ještě před prvním přípravným zápasem před mistrovstvím světa proti Rakousku. Vydržel v něm i po posledním škrtání. Místo si zasloužil mimořádnou rychlostí a také neustálou vytrvalostí, kterou se prezentuje každé střídání na ledě. Světový šampionát si devětadvacetiletý útočník zahraje podruhé v kariéře.

Jiří Černoch, Karlovy Vary (ELH)

Vstřelil první gól přípravné fáze národního týmu před mistrovství světa, celkem ve dvanácti zápasech zaznamenal skvělých osm bodů. Navíc přispíval skvělou defenzivní prací, našel si své místo na oslabení i v přesilovkách. 25letý forvard zkrátka zodpovědně plnil každý úkol trenéra do puntíku přesně, a přestože se jeho premiérová nominace na světový šampionát zdá překvapivá, rozhodně si ji zasloužil.

Petr Holík, Kometa Brno (ELH)

Známá tvář pro extraligové diváky. Odchovanec Zlína během své kariéry vystřídal pět českých klubů, přičemž má za sebou pouze jediné zahraniční angažmá. V sezoně 2017/2018 odehrál deset utkání v KHL za Severstal Čerepovec, po krátké a nepříliš úspěšné štaci se ovšem vrátil zpět do Čech. V současnosti se připravuje na pátou sezonu v brněnské Kometě a ve třiceti letech ho čeká premiéra na seniorském mistrovství světa.

Petr Kodýtek, Plzeň (ELH)

Další hráč z kategorie dravého mládí v reprezentačním výběru. Ve 23 letech se stal asistentem kapitána v mateřské Plzni, což svědčí nejen o jeho vůdčích schopnostech. Rodák ze Sušic v okrese Klatovy již má zkušenosti s mezinárodní klubovou soutěží. V CHL (Champions Hockey League) se svým týmem dokráčel v sezoně 2018/2019 až do semifinále. I pro něho bude případný start ve Finsku představovat debut na světovém šampionátu.

Matěj Blümel, Pardubice (ELH)

Kari Jalonen sází na mladé, čehož je zdárným příkladem. Dva roky strávil v juniorské USHL, v roce 2019 byl draftován Edmontonem. V nejlepší lize světa po boku Connora McDavida si zatím nezahrál, na mistrovství světa se ovšem představí již podruhé v řadě. Loni v Rize plnil roli třináctého útočníka, letos by měl mít v reprezentaci důležitější pozici. V uplynulé extraligové sezoně nasbíral 24 bodů (12+12) a v jednadvaceti letech je klíčovým hráčem Pardubic.