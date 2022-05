Kempný posílí národní tým. Čeká se na Pastrňáka, Noska a Kämpfa

Jednatřicetiletý obránce do dějiště světového šampionátu přiletí v pondělí. Mohl by tak být připraven už na úterní zápas s Rakouskem, o jeho zapojení do sestavy rozhodnou trenéři.

„Kempný je obránce s mezinárodními zkušenostmi a věřím, že pro nás bude velmi dobrou posilou. Musil byl o své roli srozuměn už během přípravy ve Švédsku a moc mu děkujeme za jeho profesionální přístup,“ říká Nedvěd.

Na soupisce národního týmu tak zůstávají ještě dvě volná místa. V noci ze soboty na neděli se s play off rozloučily Boston s Torontem, jejichž dresy oblékají i čeští útočníci Pastrňák, Nosek a Kämpf.

Jestli některý ze tří útočníků posílí národní tým, by mělo být jasné během dvou dní.

„Ještě v průběhu dneška zavolám Pastrňákovi, Noskovi a Kämpfovi a zjistím, jak jsou na tom zdravotně a jestli mají zájem posílit českou reprezentaci na mistrovství. Poté se spojím i se zástupci obou organizací, protože jedna věc je zájem kluků, zcela zásadní budou ale výstupní zdravotní prohlídky hráčů, na jejichž výsledky budeme muset tak jako tak počkat, aby kluby hráče případně uvolnily,“ doplňuje Nedvěd.