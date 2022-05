Pastrňák na MS? Otázka za milion dolarů, 100% fit není, říká Nedvěd

Proč jste se rozhodli pro Michala Kempného?

Má svoji kvalitu. Ve Washingtonu nebyl vytížený, jak bychom si my i on představovali, ale pořád je to vynikající obránce, který nám pomůže.

Jenže poslední zápas hrál 28. března. Od ledna nastoupil pouze k třinácti duelům. Přesto převážil nad Davidem Musilem, který si týdny zvykal na systém, ale teď letí domů?

Ano. Chtěl bych Davidovi poděkovat, že vzal tuto roli, cestoval s námi do Tampere, věděl, že taková situace může nastat. Nechali jsme si tři volná místa a teď jsme jedno zaplnili.

Plánujete, aby Kempný hrál co nejdřív?

To je otázka spíš na trenéry a samotného Michala, ale já bych chtěl, aby hrál co nejdřív, protože to zápasové manko má. K mužstvu by se měl připojit v pondělí odpoledne. Uvidíme, jak na tom bude, a zase nechceme jít do zbytečného rizika. Je tam jet lag. Když se domluví trenéři i Michal, tak by byl ideální scénář, aby hrál příští zápas (v úterý proti Rakousku).

Na fotce vlevo je Kempný, vpravo Musil.

Jaké z něho máte pocity po komunikaci?

Já jsem na inspekční cestě viděl jeho poslední zápas. Odehrál ho velmi dobře a nebylo na něm vidět, že by mu zápasy chyběly. I z toho důvodu jsem to hodnotil velmi pozitivně. Michal je natěšený, chce reprezentovat. Bylo to jednoduché rozhodování.

Ondřeje Kašeho z Toronta neoslovíte?

Ten rodí!

Co Kämpf, Pastrňák a Nosek?

Mohu říct, že jsem se všemi předběžně domluvený, ale neznamená to, že to dopadne. Mají výstupní prohlídky, ty můžou sehrát velkou roli.

Můžete potvrdit, že Pastrňák není zdravotně úplně fit?

Stoprocentní není. To bude otázka za milion dolarů, jak se k tomu postaví klub. Chuť má, chce reprezentovat. Jeho role v klubu je samozřejmě velká, rozhodovat ale určitě bude doktor a generální manažer. Uvidíme, jestli se na tom něco nezměnilo. Všichni bychom si to přáli, ale nebudu spekulovat, jak se k tomu postaví lékaři.

Pastrňákův příjezd by asi ještě zvýšil ambice, že?

Je to jeden z nejlepších hráčů NHL, takže bychom se s ním zase posunuli dál. Ale jeden hráč mužstvo nedělá. Ale ano, určitě bychom byli lepší.

Když Kämpf s Noskem projdou u lékařů, budete čekat na Faksu? Hraje sedmý zápas v noci na pondělí a v zámoří ho chválí, daří se mu na vhazování.

To se musíme rozhodnout. Stejně budeme muset počkat, dneska se nerozhodne.