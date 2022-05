Slavil jak divý, až uznal: trochu jsem to přehnal. Flek hraje o cizinu

„Trochu to beru tak, že se tu můžu ukázat,“ pokývnul Flek po sobotní výhře Česka nad Velkou Británií 5:1. „Nechtěl jsem nic uspěchat, zvlášť když mohla vyjít nominace na šampionát, takže smlouvu ještě nemám.“

Britům vstřelil fotbalový gól. V první třetině napálil obránce Jan Ščotka puk na bránu, Flek nastavil brusle a se štěstím se prosadil.

„Brit mi dobře blokoval hokejku, viděl jsem, že puk letí pod nohy, tak jsem se snažil natočit. Ale že bych cíleně nastavoval nohu, to bývá hrozně těžké,“ vykládal Flek.

Vidět byl nejen při gólové příležitosti. Brity naháněl, bojoval u mantinelu a souboje často vyhrával. Nic nevypustil.

S takovou mu švýcarská liga, kam budoucnost směřuje, dveře otevře ráda.

Míří za kvalitou, krásnou přírodou, před dosažením třiceti let i za první zahraniční výzvou.

Přiznal, že ho to mrzelo. Vedení Karlových Varů zase opáčilo, že by ho mrzelo, kdyby fanoušci o Fleka přišli. Toužil se podívat ven už před rokem. Chvíli to vypadalo nadějně, nabídky přišly i z ruské KHL a stačilo vybrat. Ale jak sám loni vysvětloval, prý si nestihl angažmá vyjednat v termínu, který mu umožňovala klauzule.

Rok 2022 nabízí novou příležitost, byť možná trochu složitější vzhledem k tomu, že v Evropě bude práci shánět mnoho hráčů, kteří nebudou pokračovat v Rusku.

Ale nepředbíhejme.

Flek je teď v Tampere a obléká dres národního týmu. A nezaujme vás jen hokejem, i jeho bláznivé oslavy pobaví.

„Když jsem to viděl na záznamu, s klukama jsem se sám sobě zasmál. Přepadly mě emoce, měl jsem obrovskou radost. Možná jsem to s oslavou trošku přehnal, ale co se dá dělat,“ smál se Flek.

Podívejte se na Flekův gól a oslavu:

IIHF @IIHFHockey Flek of the wrist Jakub Flek deflects the shot from Jan Scotka to make it 2-0 for @narodnitym #CZEGBR #IIHFWorlds https://t.co/osYYozLYqL oblíbit odpovědět

Ve čtvrté formaci ho trenéři spojili s Hynkem Zohornou a hlavně parťákem z klubu Jiřím Černochem.

I „Čéče“ se proti Británii prosadil. Byl to jeho debut na mistrovství, vlastně okopíroval Flekův loňský výkon.

„Před zápasem se Čéče skoro křižoval. Říkal jsem mu, ať je hlavně v klidu, že si to užijeme a všechno dopadne dobře,“ usmíval se Flek.

Černoch zvyšoval na 4:0 z dorážky. „Trošku nervozitka byla, ale spíš zdravá. Čekal jsem, že to na mě sedne víc,“ oddechl si.

„Jsem hrozně rád, že mu to tam padlo. Od prvního dne v kempu makal a předváděl skvělé výkony. S Hynkem nám to sedí,“ pochvaloval si Flek. „Góly se od nás nečekají, máme soupeři brát síly, hlavně nedostat. A když dáme gól, je to nadstavba.“