Fasel měl v Bělorusku jednat o osudu hokejového MS, ale nakazil se covidem

Ty hlasy jsou hlavně politické a ozývají se i z Česka. „Já si nedovedu představit, že by demokratický svět podporoval konání mistrovství světa v hokeji v Bělorusku Alexandra Lukašenka. Tamní režim pokračuje v represích občanské společnosti, v násilí proti pokojně demonstrujícím,“ řekl například ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Fasel měl do Minsku odletět v úterý, ale v prohlášení na webu IIHF uvedl, že spolu s generálním sekretářem Horstem Lichtnerem měli pozitivní test.

„Měli jsme s běloruským prezidentem diskutovat o bezpečnostních záležitostech ovlivňujících přípravy turnaje, obviněních týkajících se prezidenta Běloruské hokejové asociace Dmitrije Baskova (podezření z podílu na vraždě), současné koronavirové situaci v zemi a krocích, na jejichž základě by se mohl šampionát konat bezpečně a ve spolupráci se spolupořadatelem Lotyšskem,“ uvedl Fasel.



Člen Rady IIHF Petr Bříza objasnil koncem listopadu v rozhovoru pro iDNES.cz, že mezinárodní hokejová federace je znepokojena především koronavirovou situací, ale i tou „celospolečenskou“, byť připustil, že IIHF chce dál zůstat apolitická a nebude se pouštět do posuzování, která země je politicky korektní a která ne.

„Musíme zajistit konání turnaje v takové zemi, která bude pro týmy i každého fanouška bezpečná. To je nesmírně důležité a klíčové. Tím se nepřímo dotýkám politiky a toho, co se v Bělorusku děje,“ řekl Bříza.

Informace kanadského magazínu The Hockey News o tom, že se běloruská část šampionátu přesune do Ruska, označil za spekulaci. Odmítl to i viceprezident IIHF Kalervo Kummola s argumentem, že v Rusku není situace s covidem o moc lepší než v Minsku.



„Jsme otevřeni i možnosti šampionát hostit sami,“ řekl Viesturs Koziols, generální sekretář lotyšského hokejového svazu.



Právě v Minsku má česká hokejová reprezentace odehrát skupinu A proti domácímu Bělorusku, Dánsku, Rusku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii.