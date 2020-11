Hokejové MS 2021 v kanadské bublině? Objevují se další spekulace

O pořadatelském místě se neustále diskutuje kvůli neutuchajícímu tlaku politiků, kteří by šampionát v Minsku rádi bojkotovali kvůli situaci v zemi související s protesty proti regulérnosti srpnových prezidentských voleb.

Pro Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF), jež se snaží zůstat apolitická, je však mnohem zásadnější bezpečnost i s ohledem na pandemii koronaviru. A nepříjemná je pro ni také zvěst, že by měl být šéf běloruského svazu Dmitrij Baskov podezřelý z podílu na vraždě...

Proto se neustále objevují nové a nové možnosti, kam by se mistrovství mohlo z Běloruska přesunout.

Nejprve padla volba na Moskvu, v ruských médiích se psalo, že šéf IIHF René Fasel kvůli tomu dokonce plánuje cestu na východ, aby se o této možnosti pobavil s prezidentem Vladimirem Putinem. Tyto spekulace však uťal viceprezident IIHF Kalervo Kummola s argumentem, že v Rusku není situace s covidem o moc lepší než v Minsku.

Mezitím švédská média zmiňovala možnost přesunutí celého turnaje do Kanady, kde by se uskutečnil bez diváků v bublině, přesně jako v létě probíhalo play off NHL.

A do toho všeho začali Lotyši, kteří mají akci s Běloruskem spolupořádat, pracovat s alternativou, že by ji zorganizovali sami. Zkušenosti s tím ostatně mají z roku 2006.

„Pracujeme bez přestávky na přípravách, protože nemáme informace, že by nám turnaj měl někdo odebrat. Jsme otevřeni i možnosti šampionát hostit sami,“ řekl Viesturs Koziols, generální sekretář lotyšského hokejového svazu.

Má to však dva háčky. Zaprvé nemají v Lotyšsku druhou halu, která by odpovídala dnešním mezinárodním standardům. A i když z Pobaltí zní ujištění, že na modernizaci některého staršího stadionu potřebují jen čtyři měsíce, a dá se tedy stihnout, tak nikdo neví, kdo by takový projekt zaplatil.

Spoluorganizace turnaje měla stát osm milionů eur a počítalo se s tím, že náklady budou z velké části pokryty příjmy ze vstupného. Dnes ovšem nikdo neví, jestli se bude s diváky hrát. Organizace celého turnaje by navíc stála o dalších pět milionů eur víc. To je velký problém.

IIHF se zatím nijak nevyjadřuje, její představitelé volí opatrná vyjádření a momentálně čekají na analýzu stavu v obou pořadatelských zemích - chtějí si být jistí, zda Lotyšsko a Bělorusko v současné napjaté chvíli vůbec dokážou spolupracovat. „Musíme udělat racionální rozhodnutí na základě dat a informací. Potřebujeme ještě čas,“ říká Fasel.

Čas sice hokejovou federaci netlačí, zásadní jsou ovšem finance. Poté, co přišla o letošní šampionát ve Švýcarsku - a tím pádem o zisk -, by další fiasko mohlo mít zásadní vliv na její další fungování.

Důležitá je také otázka pojistné smlouvy. Už na jaře se ukázalo, že pojišťovna vyplatí kompenzaci za zrušení turnaje pouze v případě zásahu vyšší moci. Samotná IIHF ale šampionát sama zrušit nemohla, pokud nechtěla přijít o plnění. Právě pojistná smlouva, respektive postoj pojišťovny bude zásadní i nyní.

A jak na spekulace reagují běloruští funkcionáři? „Zatím jsme nedostali žádné oficiální informace o přesunu turnaje nebo jeho zrušení. Jsme v denním kontaktu s našimi lotyšskými partnery i zástupci IIHF a nadále připravujeme společný šampionát v Minsku a Rize,“ píše se v jejich prohlášení.

Zásadní rozhodnutí by mělo padnout začátkem nového roku. Čekají na něj pochopitelně i čeští hokejisté, kteří mají MS odehrát v Minsku. V základní skupině proti nim má stát Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Dánsko, Slovensko, Bělorusko a Velká Británie.