Ať Bach a jeho banda vysvětlí, proč nemůžu na OH, soptí po zákazu Lukašenko

„Musíme s tím jít před soud. Ať Bach a ta jeho banda vysvětlí tam, čím jsem se provinil,“ uvedl Lukašenko v prohlášení, které zveřejnila jeho kancelář. Samotný zákaz účasti na OH mu prý nevadí. „Už 25 let jsem na téhle akci nebyl, takže to přežiju,“ utrousil.

Zpochybnil ale zákonnost verdiktu výkonné rady MOV. „Ptali se všech členských zemí?“ tázal se Lukašenko. Dlouholetého běloruského vládce navíc naštvalo, že MOV suspendoval také jeho pětačtyřicetiletého syna Viktora, jenž je viceprezidentem národního olympijského výboru. „Dobrá, já to unesu, ale proč trestají i děti?“

Mezinárodní olympijský výbor odůvodnil Lukašenkovu suspendaci tím, že národní olympijský výbor dostatečně nechrání sportovce před politickou diskriminací a porušuje tím olympijskou chartu. MOV tím vyslyšel zhruba 1200 představitelů běloruského sportu, kteří ho vyzvali, aby kvůli umlčování sportovců protestujících proti Lukašenkovu režimu zasáhl.