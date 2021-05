Hadamczik: Zlato? Může být, ale nezkreslujme si realitu českého hokeje

Alois Hadamczik je poslední trenér, který dovedl reprezentaci k medaili. V roce 2012 vybojoval na turnaji ve Švédsku bronz. A v Rize, dnešním dějišti šampionátu, získal před 15 lety dokonce stříbro. Také on věří, že letos by to letos vyjít.

„Za poslední dobu máme nejlepší tým, protože spousta hráčů z něj to zkoušela v NHL a uspěla i v Evropě,“ tvrdí.