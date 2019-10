Hokejisté Vsetína se dostávají pod tlak, na nejlepší nečekaně ztrácí

Na soupeřovu bránu vyslali ze všech týmů Chance ligy nejvíce střel. Naopak sami jich čelili nejméně. Jenže v pořadí soutěže to poznat nejde. Hokejisté Robe Vsetín vypadli po úvodním kole odvet z osmičky nejlepších, která po polovině základní části získá jistotu minimálně předkola play off.

„S vývojem sezony nejsme spokojení. Takhle jsme si to neplánovali,“ říká sportovní manažer klubu Radim Tesařík.

Od postupu do první ligy se Vsetín každou sezonu o stupínek lepšil. Před letošní vyhlásil útok na finále, jehož vítěz půjde nově rovnou do extraligy. Jenže ambiciózní mužstvo od začátku ročníku osciluje kolem kritického osmého místa, které po 30 kolech rozdělí týmy do dvou výkonnostních skupin.

„Teď je zásadní, abychom se do osmičky vůbec dostali,“ přiznává Tesařík obavy z neúspěchu. A tím by pro šestinásobné extraligové šampiony účast ve skupině odpadlíků bezesporu byla.

Zatímco osmička nejlepších si to čtyřkolově rozdá o co nejlepší výchozí pozici pro play off, pro zbývající týmy zbudou ve hře už jen dvě vstupenky do předkola.

Před půlením soutěže odehraje Vsetín ještě čtrnáct utkání, takže prostoru k vzestupu má dostatek. Na třetí místo navíc ztrácí přijatelných sedm bodů.

„Dva zápasy jsme prohráli zbytečně, jinak bychom na tom byli bodově víceméně stejně jako loni,“ podotýká Tesařík.

Na Lapači i tak čekali mnohem více. „Hra neodpovídá tomu, jak jsme mančaft skládali,“ vypíchl Tesařík. „Některé posily jsou za očekáváním.“

Do týmu vybíral s trenéry hráče tak, aby zlepšili hru v předbrankovém prostoru. Jenže v místech, kde to nejvíce na ledě bolí, patří hokejisté Vsetína k nejslabším.

„Chybí nám hlavně důraz před bránou. Hrozně moc se nadřeme na jakýkoliv gól, naopak inkasujeme hodně laciných,“ shrnul někdejší výborný extraligový obránce.

Řeč čísel je neúprosná. Tým trenérského tandemu Dopita–Jenáček vykazuje druhou nejnižší úspěšnost střelby (7,9 %) a jeho brankáři mají třetí nejnižší úspěšnost zákroků (88,9 %).

„Navíc nám začaly skřípat přesilovky. V minulé sezoně jsme si jimi hodně pomáhali. Teď nám to nepadá, trápíme se v nich,“ posteskl si Tesařík.

Vsetín sráží také nedisciplinovanost. V počtu dvouminutových trestů drží nelichotivé třetí místo, v pondělním zápase ve Frýdku-Místku dostali Valaši první dva góly v oslabení a ztrátu už nedohnali. „Spousta faulů je zbytečných,“ štve Tesaříka.

Na neuspokojivé výsledky zareagovali na Lapači pohybem v kádru. Klub minulý týden získal zkušenou dvojici – obránce Kudělku a útočníka Gorčíka. Tento týden ještě plánuje dotáhnout příchod jednoho obránce. „Dál už do týmu sahat nechceme,“ tvrdí Tesařík.

Chance liga přitom pokračuje v kvapíkovém tempu tří zápasů za týden. Už dnes Vsetín hostí od 17.30 hodin Havířov, na jehož úkor se může opět vrátit do nejlepší osmičky. Pokud se to nepovede, tlak se bude stupňovat.