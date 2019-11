Vsetín se vzchopil. Čtyři výhry v řadě mu získaly klid

Hokej

Zvětšit fotografii Gólová radost hokejistů Vsetína. | foto: Luboš Vácha

dnes 11:00

K ideálu má jejich hra ještě daleko, umístění také. Přesto se hokejisté Robe Vsetín před reprezentační přestávkou zvedli. Šňůra čtyř vítězství je vrátila do elitní osmičky první ligy, která si to ve druhé půlce základní části mezi sebou rozdá o nejlepší výchozí pozici v play off.