Těsné valašské videoderby: Na Lapači zářil (ne)mocný zlínský gólman Huf

Nakonec byl Huf ústřední postavou sobotního šlágru Chance ligy. Inkasoval pouze jednou, hosty dotlačil do samostatných nájezdů, ve kterých zneškodnil všechny čtyři vsetínské pokusy. Pokud měl před zápasem nějaké zdravotní problémy, vidět to nebylo.

„O ničem nevím, to byla kachna,“ usmíval se dobře naložený zlínský hrdina. „Cítil jsem se jako v loňském play off. Fakt to všechno sedlo. Byl jsem v dobrém rozpoložení. Také chlapi výborně hráli. Za bojovnost jsme si nájezdy zasloužili a v klidu jsme si v nich pro ten druhý bod přišli,“ zářil Huf.

Vítězství Beranů v poměru 2:1 podložil 34 zákroky. Zapotil se zvláště v prostřední periodě, ve které na něj domácí pálili s kadencí téměř jedné střely za minutu.

„Druhá třetina byla brutální. Ale když chcete ve Vsetíně vyhrát, musíte počítat, že to bude těžký zápas. Musíte odolat tlaku a když se to povede, máte velkou šanci, že tady nějaké body urvete,“ oddechl si Huf po sobotní dřině na Lapači, kam na Tři krále dorazilo pět tisíc fanoušků.

Vyprodáno sice o pár stovek nebylo, atmosféře derby to ale nic neubralo. Pět tisíc fanoušků nejdříve aplaudovalo trojici Michal Tomek-Rostislav Vlach-Radim Tesařík. Legendy zlaté vsetínské éry, které zažily derby z obou stran, společně vhodily symbolicky úvodní buly mezi malé hokejisty obou klubů, kteří doprovodili hráče na led.

Fanoušci Vsetína v derby se Zlínem.

Ani se pak pořádně nestihli usadit na svá místa na tribuně a Lapač už bouřil po ráně Staňka od modré do horní tyče. Pár jeho spoluhráčů i fanoušků zvedalo radostí ruce, vsetínská euforie se ale rychle proměnila ve smutek. Rozhodčí rozpažil, akce pokračovala zlínským kontrem, na jehož konci propašoval Gago puk pod betonem Žukova.

„Jak se říká, prošlo to pod ledem. Takových gólů moc nepadá, zabrzdil nás. Znovu nás nastartovaly až přesilovky,“ podotkl domácí asistent trenéra Luboš Rob mladší.

Než branku arbitři uznali, dlouze na tabletu zkoumali, jestli se kotouč po Staňkově bombě neodrazil od zadní tyče. I vyrovnání Vsetína předcházel videorozbor sporné situace. Tentokrát ale pomohl domácím. V oslabení ujel obrovitý zlínský bek Husa a v pádu zasunul puk do sítě. Sudí vzápětí zjistili, že nedovoleně paží, načež ho neuznali, což hostující lavička vehementně popírala.

„Koukali jsme na záznam a měli pocit, že to neposunul rukou. Přijel rozhodčí, všechno nám vysvětlil. Omluvil jsem se a jejich rozhodnutí respektoval,“ líčil Srdínko.

Zlínský Marek Hrbas v utkání proti Vsetínu.

Ještě v téže přesilovce srovnal trefou pod víko zlínský odchovanec Klhůfek. Pak už padaly góly jen v nájezdech za záda Žukova, mezi jehož betony objevili mezírku Šlahař s Čápem ve druhé a třetí sérii. Domácí exekutoři na Hufovi pohořeli.

„Vítězství v bouřlivé kulise si nesmírně vážíme,“ těšilo Srdínka, jehož tým poprvé od začátku listopadu zvítězil ve dvou duelech v řadě. Třetí může přidat už dnes doma proti Litoměřicím, pořád je sedmý.

Vsetín zůstal druhý, ale podruhé v sezoně projel dvě utkání za sebou, shodou okolností v tom měl prsty vždy jeho krajský rival.

„Hned po zápase jsme si řekli, že třetí neprohrajeme,“ pronesl Rob před cestou do Frýdku-Místku.