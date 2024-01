Jediného vsetínského střelce mrzela po derby se Zlínem vyloučení

Potěšila vás alespoň branka proti mateřskému klubu?

Bod je dobrý, ale mohlo se to překlopit na obě strany. Nás trošku doběhlo, že jsme měli ve třetí třetině tři vyloučené. Kdybychom nehráli oslabení, rozhodli bychom. Přispěl i můj faul. To mě mrzí.

Co s vámi udělal brzký inkasovaný gól, jenž padl po Staňkově ráně do břevna, kterou někteří viděli v síti?

Někdo si myslel, že platí. Ale věděl jsem, že nebude. Chybělo štěstí. Říkáme si celou sezonu, že když dostaneme gól, nesmíme se z toho hroutit. Je to hokej. Když se podívám na dvacítku, která prohrávala o tři góly a otočila to, dá se to.

Teprve podruhé v sezoně jste prohráli dvakrát po sobě. Co to s vámi udělá?

Nepojedeme do Frýdku prohrát. Ale kdyby se to náhodou stalo, není to žádná katastrofa. Prohrát třikrát v řadě v play off by bylo horší.

Jak moc schází zraněný kapitán Hrňa?

Každý chybí. Jandus také, měl výborný start sezony. Každý tým se potýká se zraněními. Máme dost kvalitní mužstvo, abychom ho doplnili.

Půjde ve zbytku základní části hlavně o udržení druhého místa?

Nikdo nechce, abychom skončili třetí. Může se stát cokoliv, ale dohnat první Porubu bude náročné. Momentálně je reálné druhé místo.