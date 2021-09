Hokejová Slavia chce postoupit do play off a dopadnout lépe než loni

„Očekávání od následující sezony je takové, že chceme být úspěšnější než v minulé sezoně. Určitě se chceme dostat do play off a udělat v něm úspěch. Do konce ledna máme čas na to, abychom doplnili kádr tam, kde to bude potřeba, a zajistili tak co nejlepší kvalitu a připravenost mužstva pro závěrečné boje,“ řekl Tichý na dnešní tiskové konferenci.

Posun vpřed očekává i útočník Petr Kafka. „Tým se omladil a přeskupil. Minulá sezona se nehodnotila úplně kladně. Chceme se dostat výš, co nejdál. Nerad bych tady vykřikoval velké cíle, to se úplně nehodí. Co se týče očekávání od hráčů, s Michalem (Poletínem) jsme se posunuli v hierarchii výš. Bude se od nás hodně očekávat. Jsme na to připravení,“ uvedl se 17 góly nejlepší střelec Slavie v základní části uplynulého ročníku.

Trenér Jiří Veber je se složením kádru spokojený. „Jsem rád, že jsme se domluvili s panem Tichým a (spolumajitelem Jiřím) Vlasákem na hráčích, které jsme chtěli získat. Jsou tady hráči, o které stojíme. Věřím, že s tímto kádrem budeme úspěšní. Počítáme s určitým posílením. Budeme reagovat na to, co nastane za situace,“ prohlásil mistr světa z roku 1996.

Slavia sehrála v letní přípravě devět zápasů s bilancí tří vítězství a šesti porážek. „V přípravě jsme měli kvalitní soupeře. Předvedli jsme tam fáze, v nichž jsme se prezentovali tak, jak bychom chtěli i v sezoně. Ukázalo to i nedostatky, na jejichž odstranění pracujeme. Věříme, že nám to pomůže a odstartujeme sezonu pravou nohou,“ konstatoval Veber.

Slavia načne prvoligový ročník v sobotu domácím zápasem proti Havířovu. Druhého října v 7. kole proti Jihlavě nastoupí slávisté v retro dresech, jimiž si připomenou loňské 120. výročí založení klubu. Oslavy se posunuly kvůli pandemii koronaviru, která znemožnila přítomnost fanoušků v halách.