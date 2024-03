Doufám, že přihodím i gól, říká Střondala. Poruba chce ukázat sílu

„V play off jsou zápasy úplně o něčem jiném, je to úplně jiný hokej. Každá situace je jiná,“ hlásí třiadvacetiletý rodák z Ostravy, který v minulosti oblékal dvě sezony dres Horácké Slavie Třebíč (2018/19 a 2021/22).

Často se polemizuje o tom, zda je výhodnější mít před play off volno, nebo se naopak pořád udržovat v zápasovém tempu. Co si myslíte vy?

Podle mě bylo dobře, že jsme si po základní části odpočinuli. Dostali jsme pár dnů volna a pak už jsme zase pořádně trénovali a chystali se na čtvrtfinále.

Nicméně hned v prvním utkání byla úspěšnější Dukla, která žádné volno neměla a musela si cestu do čtvrtfinále proklestit přes osmifinále...

I kdyby nemusela, tak by to pro nás byl těžký soupeř. Jihlava hraje tvrdý hokej, nepříjemný, nic nám nikdy nedá zadarmo.

Každopádně konkrétně vám se proti ní letos daří. V základní části jste jí nastřílel sedm gólů a přidal dvě asistence. A dvě přesné přihrávky vám rozhodčí připsali i teď v sobotu...

A doufám, že v téhle sérii přihodím ještě i nějaký ten gól. Ale šťastný budu, i když mě od nás zastoupí kdokoliv jiný.

Určitě se mnou však budete souhlasit, že prožíváte svoji nejlepší sezonu mezi muži, nebo ne?

To ano. Musím říct, že si všechno sedlo, jak mělo. Všechno vychází z toho, jak šlape tým. A ten náš letos šlapal výborně.

Je pravda, že základní část jste opanovali s přehledem. Jen kdekoliv jinde by na vás za takové výsledky asi chodilo o trochu víc diváků, co myslíte?

Musíte to brát tak, že my jsme tady až na třetím místě zájmu za hokejovými Vítkovicemi a fotbalovým Baníkem Ostrava. O to víc si ceníme každého jednoho fanouška, který přijde na stadion.

Ve středu se série stěhuje na Vysočinu. Mimochodem, tenhle kraj znáte celkem dobře z předchozích sezon, kdy jste nastupoval v dresu Horácké Slavie Třebíč. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Jenom v dobrém. Třebíč je jen kousek od Jihlavy, pamatuju si, že zápasy s ní byly vždycky dost vyhecované a napínavé.

A napínavá, zdá se, bude i vaše letošní čtvrtfinálová série s ní...

Uvidíme. Jisté je, že Dukla má hodně šikovné kluky, na které si musíme dávat velký pozor. A my zase budeme jim chtít ukázat sílu, kterou máme a díky které jsme ovládli základní část soutěže.