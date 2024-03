Ujčík o jihlavské únavě, zbytečném faulu a svém blanickém rytíři

„Samozřejmě jsme rádi. Přece jen, ze čtyř zápasů v základní části se nám nepodařilo zvládnout ani jeden. A myslím, že už z minulé sezony jsme měli nějaké prohry,“ zmiňuje trenér Dukly Viktor Ujčík.

Těch porážek v řadě nakonec bylo devět. Ale zdá se, že šňůru jste přetrhli v nejlepší možný moment.

Věděli jsme, že jestli tam chceme uspět, musíme zvládnout první zápas. Protože Poruba nějakou dobu stála, nebyla v zápasovém tempu. A i vzhledem k tomu, že jsme s nedělním zápasem měli páté utkání v sedmi dnech, věděli jsme, že ve druhém mači už tolik sil mít nebudeme.

Nakonec jste ale i v něm dlouho sahali po dobrém výsledku.

Tím, jak se vyvíjel druhý zápas, je to pro nás škoda. Protože jsme vždy dokázali srovnat, bylo to 3:3. Jenže pak přišel zbytečný faul od Dundyho a ten překlopil zápas na jejich stranu.

Fanoušci hokejové Dukly Jihlava

O zákroku Filipa Dundáčka na Vojtěcha Střondalu vedli fanoušci na internetu řadu diskusí. Jak jste faul a trest viděl vy?

Já jsem ho přímo v zápase neviděl, zrovna jsem se otáčel ke klukům a říkal jim, kdo další půjde na led. Takže jsem ho viděl jenom ze záznamu. A naprosto souhlasím, pětka byla určitě správný trest.

Jenže právě toto vyloučení zápas rozhodlo.

Souhlasím. My už jsme trochu tahali nohy. Už při tom prvním gólu, v té přesilovce 4 na 3, jsme nebyli v pozici, ve které jsme potřebovali. A oni to dokázali využít. Bylo vidět, že jim to najednou vlilo krev do žil, dokázali nám dát ještě jeden gól.

Dokonce ještě dva.

Ale ten šestý, to už bylo nějaké vyústění závěru zápasu. Ono už je asi jedno, jestli prohrajete o gól, nebo o čtyři. Prostě jsme prohráli 3:6 a musíme se chystat na další dva domácí zápasy.

Mluvíte o únavě – a po pěti zápasech v sedmi dnech se není co divit. Kde vzít síly na další boje?

Kluci měli v pondělí dobrovolný trénink, na ledě byli asi čtyři lidi. Jinak jsme vydali doporučení, aby si každý udělal alespoň nějakou procházku, vyjetí na kole, nebo výběh. Aby se trochu zapotil, z únavy se dostal. V úterý dáme krátký trénink se střelbou. Nic složitého. Protože bohužel ani nemáme potřebné počty hráčů do tréninku. A začneme se už chystat na další zápas, který nás čeká ve středu.

Podle ideálního scénáře byste ve dvou domácích zápasech měli vybojovat zbylé dvě výhry a postoupit. Takhle jednoduché to ale asi nebude, že?

Ideální scénář by to byl. Ale jsme nohama na zemi. Máme respekt před sílou soupeře, který vyhrál základní část a má opravdu vynikající hokejisty. Ale budeme se dál rvát a uvidíme.

Po disciplinárním trestu za zranění hostujícího trenéra hozeným předmětem z hlediště jste v minulém domácím zápase proti Slavii měli uzavřenou část hlediště. Jak jste to vnímal?

Na rozhodující třetí zápas předkola byla uzavřená část tribuny nad střídačkami. Toho jsem si všiml. Hlavně se ale nepodařilo z kamer vůbec zjistit, kdo to udělal, jak se to stalo. Takže nevíme. Každopádně je to špatně. Respektuji, že lidé mají emoce. Že faul, který byl na našeho hráče, nebyl rozhodně šťastný. Ale určitě za to nemůže střídačka. Myslím, že můžu dát ruku do ohně za všechny své trenérské kolegy, že nikdo neřekne, běž tam a někomu urvi hlavu. To se prostě nedělá. A lidé by si to měli uvědomit.

Hokejisté Jihlavy oslavují gól.

Play off zatím parádně vychází vašemu útočníkovi Tomáši Harkabusovi, který v pěti zápasech nastřílel sedm branek. To je úctyhodná bilance, že?

Je to náš blanický rytíř. Až bude týmu nejhůř, musí povstat. (směje se) Jsme za to moc rádi, Harky zkrátka dávat góly umí. A my jsme hlavně měli problémy v základní části s přesilovkami. Jsme hrozně rádi, že to přišlo nyní v play off, a budeme doufat, že to bude tak pokračovat.

V úvodu základní části musel Harkabus kvůli zranění vynechat skoro dvacet zápasů. S trochou nadsázky se dá říct, že mu nucená pauza prospěla.

Je to tak. Asi dobře věděl, jak má pošetřit síly. Už má zkrátka svoje zkušenosti.