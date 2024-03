Jihlavský útočník Havránek: Víme, že každý zápas je jiný. Stačí dát víc gólů

Do letošního play off nevstoupili hokejisté Dukly Jihlava příliš dobře, zhruba v polovině utkání v pražském Edenu prohrávali s domácí Slavií 0:2. Ve zbytku duelu pak sice svěřenci trenéra Viktora Ujčíka dokázali manko srovnat, nicméně v prodloužení se štěstí přece jen přiklonilo na slávistickou stranu.

„Myslím, že jsme první souboj série prohráli hlavně proto, že jsme neproměňovali šance,“ pustil se do hodnocení jihlavský útočník Tomáš Havránek, který se asistencí podílel na vyrovnávací trefě jmenovce Harkabuse v 51. minutě.

439 vteřin trvalo prodloužení v prvním osmifinále mezi Slavií Praha a Duklou Jihlava

Návod na srovnání série na 1:1 je tudíž prostý, ve středu na pelhřimovském ledě to chce jen lépe mířit?

Jasně, musíme dát víc gólů než Slavie a hrát pokud možno pořád v pěti. Nedělat zbytečné fauly.

Fajn, recept máte, teď už ho jen převést do praxe...

Přesně tak. Podle mě toho víc doplnit nepotřebujeme, tohle by mělo stačit.

A co takhle zaplněné tribuny, ty by se také mohly hodit. Nebo ne?

Rozhodně ano. Doufám, že lidí přijde hodně. Potřebujeme podpořit, jejich hlasivky budou důležité.

V Praze na první zápas přišly zhruba dvě tisícovky diváků, což vůbec není špatné číslo. Jak se hrálo před takovou kulisou?

Abych pravdu řekl, tak jsem atmosféru ani moc nevnímal, ale je pravda, že hala byla opticky plná, takže to bylo příjemné.

A zahlédl jste v hledišti i jihlavské fanoušky?

Rozhodně, pár jich přijelo a fandili hodně. Patří jim náš dík.

Nakonec viděli drama, které rozhodl souboj dvou bratrů. V prodloužení překonal slávistický Matěj Beran svého mladšího sourozence Adama, který obléká dres Dukly. Byl z toho Adam hodně smutný?

Smutný by byl, i kdyby ten gól dal někdo úplně jiný. Byla to prostě shoda náhod. Stalo se.

Starší z bratrů Beranových a systém soutěže vás každopádně dostali do nepříjemné situace. Letoší play off pro vás může skončit už po dvou zápasech. Co říkáte na to, že se osmifinále hraje jen na dvě vítězství?

Nelíbí se mi to. Na druhou stranu je tenhle systém pro všechny stejný, takže nám nezbývá než teď dvakrát vyhrát doma a můžeme pokračovat.

Nálada je zatím pořád bojovná? Neutrpěli jste v prvním utkání natolik bolestivý šrám, že by týmu sebral potřebnou víru?

Kdepak. Je nás v mančaftu pár, kteří jsme už nějaké to play off odehráli a víme, že každý zápas je úplně jiný. Prostě musíme makat.