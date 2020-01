Piráti řeší insolvenci. A pak? Na extraligu bychom kývli, tvrdí ředitel

„Pořád věřím v dobrý konec. V to, že chomutovský hokej není v ohrožení,“ uvedl předseda a statutární ředitel Adam Zwettler s tím, že v případě postupu do extraligy by klub získal silného partnera. Zwettler je jedním ze sedmi „statečných“, kteří zadlužené Piráty převzali od rodiny Veverků po sestupu z elitní soutěže.



Insolvenční návrh podaly firmy All sports a Sporttime, nárokují si zhruba sedm milionů korun.

Musíme se k tomu nějak postavit, je to čerstvé. Tohle jsme až tak nečekali, navíc kus z dluhu rozporujeme, dohadujeme se o něj.

Bojíte se konkurzu?

Může se to stát, ale licence na 1. ligu je vedená na zapsaný spolek. Případný konkurz by se týkal akciové společnosti Pirátů. Ale není to úplně komfortní situace, na druhou stranu to je riziko, o němž jsme věděli. A nějak ho řešíme, jen ještě nemůžu být moc konkrétní.



Na konci listopadu jste bývalé hráče požádali o odklad listopadové a prosincové splátky vašich dluhů. Jak to dopadlo?

Se všemi jsme se dohodli nakonec bez problémů, vyšli nám vstříc hráči zastoupení panem Zbořilem (šéf hráčské asociace) i ostatní. Slíbili jsme, že v lednu dostanou tři splátky za listopad, prosinec a leden. Část odešla před insolvenčním návrhem a je uhrazená, část ještě není.

Obránce Juraj Valach vaši skupinu, která klub zachraňuje, nazval v médiích hyenami a zbohatlíky. Vy jste reagovali prohlášením. Jak vás jeho slova zasáhla?

Pana Valacha zastupuje pan Zbořil, se kterým jsme našli shodu a který byl vstřícný a chápavý. Urážky od pana Valacha nám přišly velmi neseriózní. A přestože jsme dříve na různé invektivy i s ohledem na jeho nelehkou životní situaci nereagovali, nyní jsme již museli odpovědět naším prohlášením na klubovém webu. Kdybychom do chomutovského hokeje nevstoupili, neobdržel by pan Valach ani korunu. A my všichni jsme peníze mohli vložit do jiných aktivit, kde bychom měli mnohem méně starostí.

Restart Pirátů Chomutov * Hokejoví Piráti sestoupili na jaře 2019 z extraligy a kvůli obřím dluhům se ocitli na hraně existence. Od Jaroslava Veverky staršího je převzalo sedm subjektů se snahou klub zachránit. Musí splácet staré dluhy. * Na konci listopadu vedení požádalo bývalé hráče a trenéry o odklad listopadové a prosincové splátky s tím, že peníze pošle najednou v lednu. Do té doby Piráti uhradili 8,8 milionu korun, víc než půlku závazků. * Třeba bek Juraj Valach má teď dostat 164 tisíc korun, celkem mu Piráti dluží ještě 438 tisíc. Klub mu v extraligové éře neposlal tři měsíční výplaty. * Insolvenční řízení vůči akciovce Pirátů běží na popud dvou firem: All sports a.s. nárokuje 5,3 milionu korun, Sporttime s.r.o. 1,7 milionu.

Kdy budete oddlužení?

Kdybychom nic nevláčeli z minulosti, jsme úplně v klidu. Zajištění pro sezonu bychom měli bezproblémové. Takhle to je pořád boj, nějakou dobu ještě potrvá. Mysleli jsme si, že už na tom budeme trošku líp. Hlavně co se týče ostatních dodavatelů mimo hokejové subjekty, což případ insolvence ukázal. Chceme se z toho vyhrabat a pokračovat.



Můžete vyčíslit závazky?

Vůči hráčům chybělo necelých osm milionů korun, což se teď o něco pohne. Poslední splátky většiny hokejových závazků jsou v červnu, abychom už nedělali splátkové kalendáře do další situační zprávy. Určitě na ně nemáme v plánu tlačit, aby počkali ještě déle. S dodavateli to jde o něco pomaleji, než jsme čekali. Konkrétní výši ale říkat nebudeme. Současní hráči mají všechno, výplaty dostávají pravidelně a je to vidět i v kabině, kde je klid, kluci makají.



Je těžké budovat si znovu pověst seriózního klubu?

Ještě to není hotové, pořád musíme přesvědčovat. Z hlediska dodavatelů to je i o tom, kdo a jak chce pomoct chomutovskému hokeji.



Je reálné mít čistý stůl do konce letošního roku?

Plán u některých závazků je trošku delší, ale chtěli bychom aspoň vidět na to, z čeho to uhradíme.



Ve čtvrtek vás posílil americký obránce Nicholas Schaus, který hrál i v Pardubicích. Kde jste na něj sehnali peníze?

Stejně jako u Sébastiena Pichého, který už odešel za lepším, si angažování zahraniční posily můžeme dovolit díky partnerovi, od nějž jsme získali prostředky nad rámec rozpočtu na sezonu. Hradí veškeré náklady spojené s příchodem Schause, protože nám chce pomoct k co nejlepšímu výsledku v play off.

Kdybyste už letos postoupili do extraligy, hráli byste ji?

V tomhle případě je to o něco lepší, máme partnera, který by přišel, kdyby se nám podařilo postoupit. Takže bychom extraligu hráli určitě a byli bychom schopni se i vyrovnat se všemi závazky.



Nemůže pomoct už teď?

Má vyloženě podmínku extraligy.



Kdo to je?

Nemůžu jmenovat, protože by to bylo neseriózní, když nic není uzavřené. Zatím je to v oblasti kdyby... A hlavní favorit jsou České Budějovice, i když my se o postup popereme, nezříkáme se toho. Cítíme, že pod tlakem musí být Budějovice, ne my. I proto nic nevzdáváme, navíc máme solidní fanouškovskou základnu. Pro fanoušky dáváme klub do kupy, proto máme nejvyšší ambice. Ale těch, co čekají na zaváhání Budějovic, je víc. Stačí se podívat na tabulku, jak je od druhého do pátého šestého místa vyrovnaná.



Pomohla vám výměna trenéra? Místo Martina Štrby přišel zkraje prosince Miroslav Buchal.

Hráči jsou víc v klidu, v tomto směru rošáda pomohla.

Trenér Štrba byl větší ras?

Nebudu hodnotit pana Štrbu, dohodli jsme se na ukončení spolupráce a nějaké důvody v tom byly. Myslím, že tým teď funguje dobře. Že byly a jsou herní výkyvy, to je normální, něco se podaří víc, něco míň. Snaha je tam ale pořád a zápasy jsou odmakané naplno, předtím jsme někdy ten pocit neměli.



Adam Zwettler, nový šéf Pirátů Chomutov

Obsadíte už pozici sportovního manažera, kterou opustil rovněž odvolaný Vladimír Hudáček?

Chceme, ale není to vyřešené.

Může to být Vladimír Evan, bývalý kouč a jednatel Slovanu Ústí?

Ano, jedním z kandidátů být může, ovšem uzavřeného ještě nic není. Asi by bylo lepší a vhodnější, kdybychom manažera už měli vybraného, ale než něco uspěchat, to si radši výběr pořádně zvážíme.



Ze sedmi „statečných“ zachránců Pirátů zbylo šest. Proč?

Šest nás zůstalo ve výboru zapsaného spolku, sedmý z hlediska finanční podpory nic nemění. Nejsme rozhádaní, rozhodně ne, nejde o závažný problém, jen o jiné názory. Chce Pirátům pořád pomáhat, naše skupina tedy po ekonomické stránce zůstala stejná a stále funkční.



Velké téma je případné uzavření extraligy. Co je váš ideál?

Z hlediska sportovního i toho, že jsem býval fanoušek, mi přijde formát přímého postupu a sestupu dobrý. Kdyby ještě předposlední v extralize hrál s finalistou 1. ligy baráž, nebylo by to špatné. Cesta větší prostupnosti není od věci. Myslím si, že při uzavření extraligy by obecně z českého hokeje peněz spíš ubylo než přibylo.