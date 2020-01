Už je to zase dobrá hokejová adresa, cení si na Chomutovu obránce Rýgl

„Nikdo moc v létě nevěděl, jak to tady bude fungovat, všichni se do Chomutova a do vedení strefovali. Ale teď můžu říct, že klub výborně plní závazky, a my se snažíme dělat maximum pro to, abychom byli co nejvýš. Je tu špičkové zázemí, suprové podmínky pro hokej. Určitě to je zase dobrá adresa,“ tvrdí chomutovský obránce Martin Rýgl.

Pohoda v kabině se přenáší i na led, po počátečních potížích Piráti začali stoupat tabulkou a nyní se pohybují ve špičce, ze 4. pozice ztrácejí na druhý Přerov pět bodů.

„Chceme skončit co nejvýš, vidíme ale, jak je to vyrovnané. Uděláme maximum, abychom začínali play off z co nejlepší pozice. Vyhnout se Budějovicím v případném semifinále je důležitá věc,“ naráží Rýgl na letos nedostižného lídra 1. ligy.

Motor, na jehož ledě Piráti nastoupí v sobotu, vede tabulku o neuvěřitelných 36 bodů a již má jistotu vítězství v dlouhodobé části. „Hrají výborně, ale určitě také mají nějakou slabinu. Play off je specifická soutěž, může se stát cokoliv. Každý je k poražení,“ troufá si Rýgl i na prvoligového krále.

Aktuálně Piráti zažívají horší období, padli doma se Slavií, pak ve Vsetíně i v Porubě. „Zápasy na Moravě, to je dobrá příprava na play off. Hraje se tam urputněji, spíš fyzicky, musíme se tomu přizpůsobit,“ velí.

Rozdělení 1. ligy na skupiny o 1. až 8. a 9. až 16. místo Rýglovi vyhovuje. „Pro týmy ze spodku tabulky to možná není až takové plus, ale pro ty, co mají ambice porvat se o extraligu, je to určitě dobré. Ať chceme, nebo ne, je rozdíl hrát se špičkovými mužstvy, nebo s těmi, co jsou dole.“

Ve zbytku nadstavby musí Chomutov zapracovat hlavně na přesilovkách. „Od začátku sezony se v nich trochu trápíme, nepadá nám to tam, je to těžkopádné,“ vidí Rýgl.

Naopak síla Pirátů je v týmovosti. „Jsou tu místní kluci, kteří prošli akademií a jsou z okolí. Velká výhoda je v tom, jaká je parta. Jak se snažíme všichni jít za tím naším cílem.“ A tím je návrat do extraligy? „Určitě se chceme porvat o postup. Ještě na některých detailech pracujeme, abychom na play off byli dobře naladění a došli co nejdál.“