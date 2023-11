Ohera zaplatí za slepecké hole 20 tisíc, do konce sezony nesmí na střídačku

Ohera podle zápisu o utkání častoval rozhodčí z prostoru střídaček, kam nemá mít ani přístup, několika slovními ataky. „Já tady ten večírek platím, ty buz***nte! Ti jednu natáhnu ty p**o,“ evidovali v zápisu hlavní rozhodčí Daniel Jachoutek a Jakub Valenta. Ohera měl poté nadávat a vyhrožovat i čárovým sudím Davidu Otáhalovi a Romanu Komínkovi.

Rozlícený majitel pak měl hodit do šatny rozhodčích také čtyři slepecké hole. „To máte na památku vy blbečci,“ pronesl.

Následně se v rozhovoru pro isport.cz nechal slyšet, že s trestem počítá. „Asi nějaký dostanu. Pokud jsem udělal pr**er, musím nést následky. Zodpovědnosti se nevyhýbám. Velmi dobře si uvědomuju, co jsem udělal a že mi dají flastr. Ale my si nenecháme dlouhodobě s*át na hlavu. Oni to kazí a my ten večírek platíme! Arogance rozhodčích je neuvěřitelná,“ nelámal si hlavu s výší postihu.

Celé jeho jednání tak komise vyhodnotila jako porušení povinností funkcionáře. „Ten je povinen: chovat se ukázněně, nepodrývat autoritu ani jinak nenarušovat roli rozhodčích a vždy dodržovat pravidla zdvořilosti, dbát cti, vážnosti a důstojnosti jiných osob,“ konstatuje soutěžní a disciplinární řád Českého svazu ledního hokeje.

Za urážky, které komise vyhodnotila jako zvláštní případ, mu hrozil zákaz činnosti až na rok, nakonec však v zápisech nesmí figurovat Oherovo jméno „pouze“ do konce dubna.

Zákaz vykonávání této funkce se u Ohery dost možná míjí účinkem. Majitel se totiž v této sezoně v zápisech o utkání nevyskytuje ani v seznamu osob na střídačce, ani jako pořadatel.